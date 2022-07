Apenas 16% do uso de smartphones é para chamada de voz

Uma pesquisa do Internet Data Center (IDC), instituto americano que coleta dados de tecnologia da informação, realizada durante os dias 23 e 24 de março, entrevistou cerca de 7 mil usuários de smartphones com idades entre 18 e 44 anos e concluiu que quatro em cada cinco pessoas revisam suas mensagens 15 minutos após acordar. De acordo com o estudo, cerca de 84% do tempo utilizando os aparelhos é para consultar e-mails, mensagens de texto e as redes sociais. Apenas 16% do uso é para conversas.

"Esta constatação, somada à aceitação maciça dos smartphones significa que instalou-se um compromisso social através dos telefones", afirmaram os criadores da pesquisa.

O instituto ainda concluiu que metade da população americana já faz uso do aparelho (cerca de 150 milhões de pessoas) e a expectativa é que esse número chegue a 181 milhões ainda em 2013 e ultrapasse os 220 milhões nos próximos quatro anos.

"Os smartphones, com seus aplicativos e serviços de dados móveis, nos permitem estar conectados com nossas famílias, amigos e comunidade do momento em que acordamos até o final do dia. Este sentido maior da conectividade é a primeira razão pela qual usamos estas tecnologias com a frequência e a duração com que fazemos. As pessoas têm uma necessidade universal de se conectar entre si", destacaram os cientistas.