Aparelho oPhone promete troca de mensagens aromáticas

Enviar e receber odores por SMS. Parece coisa de ficção científica, mas é o que promete o oPhone, aparelho que deve ser comercializado a partir do início de 2015 e já revela um potencial "importante", segundo o idealizador do projeto, David Edwards, professor de Engenharia Biomédica da Universidade de Harvard.

Aparelho de forma cilíndrica acoplado a uma base, o oPhone é uma pequena caixa branca que gera sinais aromáticos complexos em rápida sucessão de pequenas emissões de vapor. Seu preço de mercado está estimado 199 euros (cerca de R$ 600).

Ele funciona graças à manipulação tecnológica de partículas de forma similar à tecnologia dos aerossóis médicos, que permitiu a esse filantropo, escritor e inventor em série fazer fortuna no final dos anos 1990. Para explorar esta ideia, saída de um de seus cursos em Harvard, ele cofundou a sociedade Vapor Communications.

A princípio limitado a usuários de iPhone por meio de um aplicativo gratuito chamado oSnap, que estará disponível para download a partir de 17 de junho, o oPhone conta por enquanto com 32 odores originais. Para criar seu próprio odor, o usuário o combina entre um e oito aromas, o que representa desde já 300 mil combinações possíveis.

Como o leque de odores é muito amplo, será necessário fazer uma escolha de fragrâncias para iniciar as experimentações. "Escolhemos dois domínios: o do café, para o qual trabalhamos com os fundadores da Café Coutume [uma torrefação parisiense] e, mais amplamente, o da alimentação", prosseguiu.

Quando o sistema estiver funcionando, uma pessoa poderá, por exemplo, tirar uma foto durante um passeio, à qual adicionará um ou vários odores para 'ilustrar' o ambiente olfativo. Ela enviará um "oNote" - arquivo transmitido por SMS - ao destinatário.

Se ele tiver um iPhone, poderá baixar sua mensagem aromática no oPhone para sentir o cheiro. Esse aroma será produzido por cartuchos denominados oChips (quatro serão vendidos a US$ 20, ou cerca de R$ 44).

Financiamento

Entre 19 e 31 de junho, o público terá oportunidade de assistir, no Laboratório (escritório de Edwards aberto em Paris, em 2007), a uma demonstração do aparelho. Paralelamente, será lançada uma campanha de financiamento participativo no site Indiegogo entre 17 de junho a 31 de julho.

Os contribuintes poderão se beneficiar do produto em primeira mão a um preço preferencial de 149 euros (cerca de R$ 450), contra 199 euros (cerca de R$ 600) quando for lançado no mercado.

O campo de aplicações é quase infinito, seja na medicina ou na indústria. Mas, com o SMS, o comércio online parece o setor mais promissor. "Tivemos meses de conversas com representantes da indústria alimentícia, do cinema, dos perfumes, das viagens e dos automóveis", confirmou David Edwards.