Anitta está no game Just Dance 2017

A música Bang, de Anitta, está na nova edição do jogo Just Dance 2017, ao lado de Daya Luz, com "Te Dominar". O jogo chega às lojas no dia 25 de outubro para Xbox One, PlayStation 4,Nintendo NX, WiiU, Xbox 360, PlayStation 3, Wii e PC.

"Minha família já se divertia muito com Just Dance e agora vai curtir também com uma música minha! A galera já está acostumada a fazer coreografias e tendo Just Dance para brincar, competir e se divertir vai ainda ser mais legal. Espero que curtam muito!", disse, em nota, Anitta.

Just Dance oferece mais de 40 músicas novas e acesso a outras 200 através do Just Dance Unlimited, o serviço de streaming de dança on demand. Na seleção de músicas do novo jogo estão também hits como "Sorry", de Justin Bieber, "Single Lady", de Beyonce e "Worth It", do Fifth Harmony feat Kid Ink, e clássicos como "Don't Stop Me Now", do Queen, e"Po Pi Po", do Hatsune Miku.

Seis modos de jogo estarão disponíveis para os jogadores, incluindo o novo Just Dance Machine, em que os usuários poderão testar suas habilidades por meio de uma grande variedade de estilos, como flamenco, balé e cancan, exclusivos para consoles da atual geração e PC.

O modo Just Sweat + Playlist, que ajuda os jogadores a customizarem seus treinos físicos com trilhas sonoras está de volta, junto com modos clássicos que incluem Just Dance Quest e Just Dance TV.