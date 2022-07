Angry Birds vai ganhar versão Star Wars

O viciante game Angry Birds vai ganhar uma versão Star Wars. A produtora Rovio publicou uma imagem com os personagens da nova versão do jogo nesta segunda-feira, 8.

"Este é o melhor Angry Birds que já fizemos. Tem as melhores partes do original com todas as novidades da gameplay", promete Peter Vesterbacka, vice-presidente da Rovio. Na próxima semana, a empresa vai divulgar mais vídeos, personagens e detalhes sobre a nova trama. Angry Birds Star Wars, que ainda não tem data de lançamento, terá versões para iOS, Android, Kindle Fire, Mac, PC, Windows 8 e Windows Phone

Angry Birds foi lançado em 2009 para iPhone, ganhando depois versões para Android, PC, Playstation 3 e outras plataformas. Desde então, vem recebendo edições temáticas como o Angry Birds Rio, lançada na época do filme Rio, e Angry Birds Seasons, que possuía cenários inspirados em datas comemorativas.