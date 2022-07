Angry Birds Star Wars é lançado e já lidera ranking

A nova edição do viciante game Angry Birds, o Angry Birds Star Wars, foi lançado na quinta-feira, 8, e se tornou o mais popular da Apple Store apenas 2 horas e meia após o lançamento. A produtora do jogo, a Rovio, comemorou a notícia no blog oficial da empresa.

Além do sucesso entre os fãs, o jogo ganhou elogios da imprensa. "Angry Birds Star Wars é o melhor game da série e o melhor spin-off de Guerra nas Estrelas em muito tempo.", analisou o jornal britânico The Guardian. Já o site especializado em games, o IGN, afirmou que as fases do jogo são perfeitamente sintonizados com o universo dos filmes Guerra nas Estrelas.

Angry Birds Star Wars está disponível para iPhones/iPods touch, iPads, Macs, smartphones e tablets Android, Kindle Fire e Windows.