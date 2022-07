Angry Birds 2 será lançado dia 30 de julho

A Rovio anunciou nesta quinta-feira, 16, que vai lançar Angry Birds 2 no dia 30 de julho. A desenvolvedora ainda não revelou mais detalhes, nem em quais dispositivos o game vai rodar.

Esta é a primeira sequência do jogo que, ao longo dos últimos cinco anos, ganhou incríveis 16 versões como as das aves do filme Rio, os personagens de Star Wars, Transformers e ganhou até um de corrida, o Angry Birds Go!.

Angry Birds, que mostra uma improvável disputa entre porcos verdes e pássaros, foi o responsável por tirar a Rovio do buraco, já que a empresa estava em situação delicada. O sucesso de Angry Birds fez com que fosse baixado três bilhões de vezes desde o lançamento.