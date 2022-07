Android predomina na China

Uma pesquisa recentemente divulgada pela empresa Analysys International aponta para uma participação de mercado de 90,1% do sistema Android, do Google, entre os smartphones na China durante o terceiro trimestre. A Apple, com o sistema iOS, está em 4,2% dos smartphones chineses. No trimestre anterior, detinha 6%. O panorama representa crescimento de 7,3% em participação de mercado do Android em relação ao trimestre anterior, quando era de 82,8%. Se comparado ao mesmo período do ano passado, o incremento é de 55%. O levantamento mescla dados de venda e propriedade.

Publicações relacionadas