Análise: Assassin´s Creed III encerra jornada com louvor

Em 2007, a Ubisoft lançou Assassin´s Creed sem estardalhaço. Porém, a história envolvendo teorias conspiratórias, os Templários, a Idade Média e as Cruzadas logo caiu no gosto dos gamers de todo o mundo. Após cinco anos, e as três continuações (Assassin´s Creed II, Assassin´s Creed Brotherhood e Revelations), finalmente chega ao final a jornada do bartender Desmond Miles em Assassin´s Creed III (R$ 179,90), que chega no Brasil para PS3 e Xbox360.

Desmond agora tem que utilizar a Ânimus novamente para, desta vez, resgatar as memórias de Haythan Kenway e do filho, Connor Kenway, os antepassados dele que viveram durante a Revolução Americana - período em que buscava tornar os Estados Unidos independente da Inglaterra. O objetivo é descobrir uma maneira de impedir a Catástrofe de Toba, que vai causar o fim do mundo.

O início do jogo é lento, com muitas cutscenes (animações próprias do jogo). A gente anda um pouco com os personagens, aparece uma animação. A experiência só não é frustrante porque a história é envolvente, e a legenda em português facilita a imersão.

O game demora a sair da primeira marcha, mas quando sai, chega na quinta facilmente, com diversas batalhas que chegam a envolver um grande exército em torno do herói e fugas utilizando a técnica do parkour. Andar pelas ruas e florestas nos Estados Unidos do século XVIII é uma experiência fascinante, assim como foi percorrer as históricas Jerusalém, Roma e Constantinopla nos games anteriores.

Os personagens históricos continuam interagindo com o herói. Charles Lee, George Washington, Thomas Jefferson e Benjamin Franklin são os mais conhecidos e Franklin é logo o primeiro com quem Haythan cruza - e ajuda - quando desembarca nos Estados Unidos vindo da Inglaterra. Nesse sentido, a franquia Assassin´s Creed presta um serviço à educação. Além de divertir, também ensina história. Temos as principais informações sobre cada personagem e local histórico onde passamos.

A Ubisoft fez um excelente trabalho nos gráficos de Assassin´s Creed III. Os movimentos de Desmond/Connor estão mais fluidos, assim como as passagens de tempo são mais visíveis. As florestas também estão mais ricas, com animais, ao contrário dos games anteriores, quando os lugares mais distantes dos centros das cidades eram praticamente inabitados. As sombras dos objetos ainda têm problemas, sem um contorno nítido, mas nada que estrague a diversão.

Jogabilidade - Quem já é iniciado em Assassin´s Creed não terá dificuldades em jogar o game. E os novatos não precisam se preocupar. Como nos títulos anteriores, um treinamento inicial mostra os principais comandos e habilidades de Desmond/Connor.

A jogabilidade continua como um dos pontos fortes da franquia. Movimentar os personagens continua fácil e os comandos são simples, principalmente nas lutas, que ainda possuem belas cenas e estão mais fluidas. O novo modo de jogo, o Batalha Naval, é muito mais divertido do que a aborrecida Tower Defenses de Revelations.

Apesar de contarmos mais com armas de fogo, ainda estamos no século XVIII. As balas ainda são redondas e ativadas com pólvora colocada no cano pelo próprio atirador. Ou seja, gaste muito bem sua munição, pois demora para carregar a arma. Uma dica é atirar e se esconder rapidamente ou então partir para cima deles e encerrar a briga com a lâmina escondida no pulso ou com a espada, que continua bastante eficaz.. O lado positivo disso é que quando os inimigos dão o primeiro tiro, também ficam vulneráveis enquanto recarregam o armamento.

Multiplayer - A única novidade foi o Wolfpack, no qual formamos um grupo de assassinos para matarmos outro grupo. O resto é exatamente igual ao anterior: assassinar os inimigos selecionados e fugir dos nossos algozes. A experiência é repetitiva e não empolga, tornando o modo multiplayer um recurso desnecessário.

Nem tudo são flores - Apesar de ser um excelente jogo, Assassin´s Creed III também tem defeitos. Os bugs são os mais irritantes. Após lutar contra os inimigos, é comum ver armas flutuando. Quando nos esbarramos nos pedestres, que enchem as ruas, diversas vezes atravessamos o corpo deles. Nem a atualização 1.01 conseguiu acabar com esses pequenos problemas.

O final, com seres mitológicos fazendo parte da ação, enfraquece um pouco a franquia que tinha a história real como grande alicerce. Mas nada disso atrapalha a diversão e Assassin´s Creed III encerra a franquia com louvor.