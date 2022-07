Amigo poderá cuidar do perfil no Facebook após morte

Os usuários do Facebook já podem escolher um amigo para cuidar do perfil caso venham a falecer. Segundo o jornal norte-americano Wall Street Journal, a rede social implementou este recurso nesta quinta-feira, 12, no Estados Unidos, e, em breve, deve estar em outros países, como o Brasil.

Ao apontar um "legacy contact", o usuário do Facebook também poderá dar sua permissão para baixar um arquivo de fotos, posts e informações de perfil compartilhados no Facebook. "Outras configurações permanecerão iguais a como eram antes de a conta ter sido memorizada", acrescentou o post no blog.

"O Facebook é um lugar para compartilhar e se conectar com amigos e família. Para muitos de nós, também é um lugar para lembrar e homenagear as pessoas que perdemos", destacou o Facebook em um post anunciando a atualização.

Até recentemente, o Facebook poderia criar uma página "memorial" quando informado sobre a morte de um membro, mas a mesma não poderia ser administrada por ninguém.

Mas, "ao falar com as pessoas que experimentaram perdas, percebemos que há mais que podemos fazer para quem vive o luto e quem quer ter o direito de opinar sobre o que acontece com sua conta após a morte".

Para os usuários que fizerem esta opção, o "legacy contact" poderá escrever um post, anunciando uma cerimônia em memória do falecido ou compartilhando uma mensagem especial.

A pessoa que administra a conta também conseguirá atualizar o perfil e a foto de capa, bem como responder a demandas de familiares e amigos, que ainda não se conectaram no Facebook.

"O 'legacy contact' não será capaz de acessar a conta como se fosse a pessoa que faleceu ou ver suas mensagens particulares", acrescentou.

O anúncio ocorre em meio a preocupações crescentes sobre o destino dos 'bens digitais' de uma pessoa após sua morte. Especialistas em legislação afirmam que a propriedade de contas de armazenamento na nuvem, e-mails e arquivos online de músicas e livros permanecem sujeita à interpretação.