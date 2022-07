Amazon.com lança loja de livros eletrônicos no Brasil

A Amazon.com lançou nesta quinta-feira, 6, a versão brasileira de sua loja online de livros eletrônicos, ingressando em um mercado em expansão que também está sendo explorado por nomes nacionais como Saraiva, Livraria Cultura e Iba.

A loja online da Amazon foi aberta com catálogo de cerca de 1,4 milhão de livros digitais, mais de 13 mil deles em português. A estreia acontece pouco tempo depois de o Google iniciar a venda de ebooks por meio de sua loja de conteúdo digital.

Segundo a Amazon, o leitor de ebooks da empresa, o Kindle, começará a ser vendido no Brasil nas próximas semanas pelo preço sugerido de 299 reais. O Kobo, da Livraria Cultura, é vendido por 399 reais. Nos Estados Unidos, o leitor da Amazon é vendido a partir de 69 dólares (cerca de 140 reais).

A estreia da empresa ocorre após meses de rumores sobre a chegada ao Brasil da maior varejista da Internet, inclusive com especulações de uma possível associação com um grupo local para entrar no país com mais força.