Amazon procura executivo para liderar aquisição de patentes

A Amazon.com está recrutando um grupo de especialistas em propriedade intelectual para um esforço na aquisição de patentes e licenciamentos, o último turno em suas batalhas contra a Apple e Google sobre dispositivos móveis e conteúdo digital.

A Amazon contratou a empresa de recrutamento executivo Argos Search para ajudar a companhia a contratar um "líder de aquisição e investimentos", na área de propriedade intelectual, para "identificar e avaliar aquisições estratégicas e oportunidades de licenciamento de protocolo de Internet (IP)", de acordo com uma descrição do trabalho obtido pela Reuters nesta semana.

O candidato vai trabalhar próximo às equipes de tecnologia da Amazon e a líderes em desenvolvimento de produtos futuros, de acordo com a descrição.

"Na Amazon, vamos crescer rapidamente em muitas e emocionantes áreas da tecnologia", disse a companhia no anúncio da vaga. "Para apoiar e proteger nossa expansão, estamos procurando um executivo para trabalhar com nossas equipes de negócios para identificar e adquirir propriedade intelectual".

Uma porta-voz da Amazon não respondeu a um email pedindo comentários.

A procura sugere que a Amazon está tentando reunir mais patentes, seja por meio de aquisições de patentes de companhias, compras de portfólios de patentes ou licenças, de acordo com especialistas em propriedade intelectual. Também é um sinal de que a maior varejista de Internet do mundo está convicta sobre ser um partcipante do mercado de longo prazo em dispositivos móveis e conteúdo digital, dizem.

A Amazon é conhecida por desenvolver suas próprias patentes, mas a maioria na área de e-commerce. Uma expansão para a área móvel e a entrega de conteúdo digital para estes dispositvos irá requerer muitas patentes diferentes, dizem os especialistas da área.

A Amazon também pode usar estas patentes como uma moeda para joint ventures e parcerias, de acordo com Vincent Pluvinage, sócio-diretor da Invention Capital Partners .

"A Amazon compete com a Apple em certas áreas e com o Google em outras", disse Pluvinage. "Está se tornando óbvio que a construção de um portfólio é muito importante tanto financeiramente e estrategicamente."