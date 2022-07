Amazon lança 'TV stick' para competir com o Chromecast

A Amazon lançou, nesta segunda-feira, 27, um novo dispositivo do tamanho de uma embalagem de chicletes, que transmite conteúdo ao aparelho de TV, um claro concorrente a um artigo similar - Chromecast -, lançado com sucesso pelo Google no ano passado.

Conectado ao aparelho em uma entrada HDMI, o "Fire TV Stick" dá acesso ao serviço de vídeos da Amazon, assim como a outras ofertas de vídeo online, como Netflix, Hulu Plus, WatchESPN e NBA Game Time, nos Estados Unidos.

O dispositivo será posto à venda no mercado americano por US$ 39 - ou US$ 19 para os assinantes da Amazon Prime -, serviço que oferece acesso ilimitado a música, vídeos e outros conteúdos online.

O aparelho é um claro desafio ao Chromecast, do qual o Google vendeu milhões desde o seu lançamento, no ano passado.

Mas, segundo a Amazon, o Fire TV Stick "tem uma capacidade de processamento 50% maior e o dobro da memória do Chromecast". A empresa destacou, ainda, que tem seis vezes o poder de outro aparelho similar, o Roku Streaming Stick, que torna mais rápido o processo de baixar vídeos.

A Microsoft também está surfando nesta onda. No começo do ano, introduziu seu Wireless Display Adaptor, um aparelho do tamanho de um polegar que se conecta às entradas HDMI ou USB do aparelho de TV, pelas quais recebe e transmite o conteúdo reproduzido no computador.

Este ano, a Amazon lançou, ainda, sua caixa de transmissão de conteúdo Fire TV por US$ 99, com outros serviços adicionais, como o console de vídeo game.