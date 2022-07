Amazon lança smartphone que exibe imagens em 3D por US$ 200

O presidente-executivo da Amazon.com Inc, Jeff Bezos, revelou nesta quarta-feira um smartphone de 200 dólares chamado "Fire", equipado com tela 3D e capacidade de reconhecer músicas e programas de TV, na esperança de se destacar em um competitivo mercado dominado por Apple e Samsung Electronics.

Bezos, em uma rara aparição pública, mostrou os atributos tridimensionais da tela do aparelho de 4,7 polegadas, e a percepção de profundidade em mapas e fotos, e a capacidade de alterar a perspectiva dependendo de como o usuário inclina a tela.

O smartphone Fire se une à linha de tablets e aparelhos de streaming da Amazon. Representa a tentativa da gigante do varejo de estender seu domínio no comércio online para celulares, que estão cada vez mais sendo usados para comprar produtos e ver vídeos.

O telefone com armazenagem de 32 gigas será vendido por 199,99 dólares com um contrato de dois anos com a AT&T.