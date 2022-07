Amazon corta preço de smartphone e vende por US$ 0,99

A Amazon cortou o preço do smartphone Fire Phones em 99,5%, e olha que o aparelho foi lançado há apenas dois meses. Os modelos, que eram vendidos por US$ 199 (mais um plano de US$ 60 mensais da AT&T), passaram a custar US$ 0,99.

Esse corte no valor parece corroborar um colunista do The Guardian, que afirmou que a Amazon só tinha vendido 35 mil unidades do aparelho - enquanto a empresa esperava vender mais de 2 milhões.

O Fire Phones tem 64GB, Bluetooth Versão 3.0 com A2DP e Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac. O aparelho tem 8,9mm de espessura e pesa 160 gramas.

