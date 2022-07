Amazon chega ao Brasil com preço promocional para concorrer com Netflix

O Amazon Prime Video, serviço de vídeo em streaming similar ao Netflix, ampliou sua base de atuação nesta quarta-feira, 14, e passa a funcionar em mais de 200 países, incluindo o Brasil. A empresa oferece um preço promocional de lançamento de US$ 2,99 mensais, ou seja, R$ 9,95 na conversão.

Este valor vale apenas para os primeiros seis meses de uso. A Netflix cobra quase o dobro (R$ 19,90 no pacote mais barato).

O Amazon Prime Video é uma multiplataforma, funcionando em computadores, tablets, celulares e alguns modelos de Smart TVs. A empresa oferece conteúdo própio, como as séries "Transparent", "Mozart in the Jungle", "The Man in the High Castle" e "Tumble Leaf", além da recém-estreada "The Grand Tour".

Também é possível assistir filmes e séries populares da HBO, Cinemax e Showtime.