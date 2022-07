Amazon apresenta seus novos tablets Kindle Fire

A Amazon revelou as características de seus novos tablets da série Kindle Fire, três modelos que chegarão ao mercado de forma gradual entre 2 de outubro e 7 de novembro nos Estados Unidos, com um preço inicial para o dispositivo mais econômico, o Kindle Fire HD de 8GB, de US$ 139.

A empresa informou nesta quarta-feira, 25, em seu site que a nova geração do Kindle Fire tem o dobro de memória de seu antecessor e capacidade de processamento de seu sistema operacional três vezes maior.

O Kindle Fire HD de 7 polegadas estará disponível a partir de 2 de outubro, enquanto o Kindle Fire HDX de 7 polegadas chegará ao mercado no dia 18 de outubro, e o Kindle Fire HDX de 8,9 polegadas no dia 7 de novembro.

O custo mínimo de um Kindle Fire HDX será de US$ 229 para o dispositivo de 7 polegadas com 16 GB de armazenamento e com conexão Wi-Fi. O preço sobe para US$ 379 para o modelo de 8,9.

A resolução de tela varia de 216 ppi (píxel por polegada), para o Kindle Fire HD, a 339 ppi para o Kindle Fire HDX de 8,9 polegadas.

A Amazon reduziu o peso dos dispositivos e a bateria dos novos Kindle Fire tem uma duração média de 10 horas.

Os modelos Fire HDX contam com câmera frontal, estão equipados para download de vídeo para poder ver filmes, por exemplo, sem a necessidade de estar conectado à internet e incorporam um sistema de segunda tela que permite visualizar um conteúdo em um monitor externo enquanto se utiliza o tablet para outra coisa.

A Amazon lançou para o Fire HDX uma ferramenta de atendimento ao cliente chamada Mayday, que permite que o usuário receba atendimento personalizado de um funcionário da companhia. Esse sistema estará disponível de forma gratuita, a qualquer hora durante todos os dias do ano.

Os três dispositivos já estão disponíveis para encomenda no site da Amazon.