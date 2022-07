Amazon amplia canais de venda do Kindle no Brasil

A varejista online Amazon anunciou nesta terça-feira a ampliação dos canais de venda no Brasil de seu e-reader Kindle, que passará a ser ofertado em algumas lojas do Extra, bandeira do Grupo Pão de Açúcar.

O leitor de livros digitais já era vendido em lojas de revendedoras autorizadas, incluindo varejistas como a Livraria da Vila, Cybelar, Casa e Vídeo e CTIS.

Com a inclusão do Extra, o Kindle eleva substancialmente a presença em pontos físicos, especialmente em cidades onde não era encontrado, nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

A Amazon, que entrou no país no fim de 2012 vendendo apenas livros digitais, incluiu produtos físicos no portfólio somente no início deste ano, quando passou a vender o dispositivo eletrônico Kindle diretamente pelo seu site.

Recentemente, a gigante norte-americana deu mais um passo em seu aguardado plano de expansão no Brasil ao anunciar, no fim de agosto, o início da venda de livros físicos na Amazon.com.br.