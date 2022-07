Algar Telecom inicia operação em Salvador

A Algar Telecom, empresa de telecomunicações do Grupo Algar, iniciou as operações na capital baiana este mês. A operadora oferecerá serviços de TIC – como nuvem, rede, segurança de dados, conectividade – e internet de alta velocidade voltados para o segmento corporativo (de microempresários a grandes empresas), governo e atacado.

Com isso, a operadora da continuidade à fase da expansão no Nordeste, iniciada em 2018 em Fortaleza (Ceará). No ano passado, a Algar Telecom investiu na ampliação de suas atividades em 46 localidades, incluindo cidades no Nordeste e em Vitória (Espírito Santo).

A estrutura da Algar Telecom, na capital baiana, conta com atendimento por meio de equipes comerciais, de marketing e técnicas.