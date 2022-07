Álbum "21", de Adele, é o mais vendido no iTunes em 2012

cantora britânica Adele conseguiu mais um marco na carreira: seu álbum vencedor do Grammy "21" foi o disco mais vendido de 2012 no iTunes dos EUA, mantendo o sucesso quase dois anos depois do lançamento.

Adele, de 24 anos, que no ano passado tornou-se a primeira artista a garantir três feitos no iTunes --álbum mais vendido, música e artista do ano--, ficou à frente do álbum "Red", da estrela de country-pop Taylor Swift, e de "Babel", da banda de folk britânica Mumford & Sons. O iTunes não revelou números das vendas ou as estatísticas de download.

O álbum de estreia da boy band britânica One Direction, "Up All Night", e "Some Nights", da banda de indie-rock indicada ao Grammy Fun., completam os cinco álbuns mais vendidos no iTunes nos Estados Unidos.

"21", lançado em fevereiro de 2011, teve um forte desempenho nas paradas musicais dos Estados Unidos este ano, depois da arrebatadora vitória em seis categorias do Grammy em fevereiro de 2012.

Adele também recebeu indicações ao Screen Actors Guild e ao Globo de Ouro por sua música tema do novo filme de James Bond "Skyfall", tornando-se uma forte concorrente na categoria de melhor canção para a temporada de premiações de Hollywood.

"Muito obrigada pela honra de ser incluída em algo tão brilhante como o Globo de Ouro! Nunca em um milhão de anos eu pensei que chegaria perto de uma coisa dessas! Realmente maravilhoso... obrigada à família Bond por me dar a oportunidade", disse a cantora em comunicado, na quinta-feira.

O iTunes norte-americano compilou sua lista de Melhores de 2012 analisando os itens mais baixados.

A pop star canadense Carly Rae Jepsen teve a música mais vendida pelo contagiante single "Call Me Maybe".

O filme pós-apocalíptico "Jogos Vorazes" foi o filme mais vendido, enquanto a segunda temporada do drama de época britânico "Downton Abbey", outro favorito nas premiações de Hollywood, foi a série de TV mais vendida do iTunes.

A lista de Melhores de 2012 do iTunes pode ser vista no endereço www.itunes.com/AppStoreBestof2012