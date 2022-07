Acontece em Salvador evento voltado para hackers

O Roadsec evento de hacking, segurança e tecnologia acontece em Salvador neste sábado, 11. Em seu quinto ano o evento passará por 15 capitais brasileiras durante o ano. Em Salvador será inaugurado o programa RoadAccess-Morphus, que vai viabilizar a participação de surdos no evento. A entrada custa R$ 80 interia e R$ 40 meia.

Em parceria com a Morphus Segurança da Informação, equipes de intérpretes de LIBRAS darão apoio para que, pela primeira vez, hackers e amantes de tecnologia surdos possam acompanhar as palestras sobre tendências do universo hacker, participar de oficinas interativas e o principal: disputar os dois campeonatos de hacking.

Os melhores competidores, em duas modalidades - o Hackaflag e a CryptoRace -, ganharão uma viagem com tudo pago para São Paulo e poderão disputar a grande final, em novembro, e conseguir o título de melhor hacker do país.

Os participantes também poderão testar novidades tecnológicas recentemente chegadas ao mercado brasileiro, como óculos de realidade virtual, impressoras 3D e drones pilotados por smartphones, além de uma série de atividades envolvendo tecnologia, ciência e criatividade.

O evento ainda vai reunir os principais hackers da capital baiana com especialistas de todo o Brasil para debater as falhas e ataques que estão em alta no estado e como se proteger delas, com foco principal em redes sociais e smartphones e discutir as vulnerabilidades da urna eletrônica.

Confira a grade completa aqui.