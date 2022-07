Acer lança o primeiro tablet da marca no Brasil

A Acer traz ao mercado brasileiro o Iconia B1, primeiro tablet da marca a chegar ao País. O aparelho possui tela de 7 polegadas, processador 1.2 GHz dual-core, câmera frontal de 0,3 megapíxels e pesa 320 gramas. Ele chega ao mercado com capacidade de 16GB e slot para cartão microSD de até 32GB. O Iconia B1 possui o sistema operacional Android Jelly Bean 4.1.

O produto ainda é importado, mas a empresa planeja fabricá-los no Brasil. "O consumidor está descobrindo a funcionalidade do tablet. Acreditamos que esse é um mercado que precisa ser explorado e, por isso, a nossa ideia em médio prazo é passar a fabricar os tablets no Brasil", afirma Marisa Park, diretora de produtos e negócios da Acer.

O Iconia B1, da Acer, chega ao mercado com preço sugerido de R$ 799.