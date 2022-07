A TARDE estreia nova ferramenta de interação com o leitor

A partir desta quinta-feira, 16, o Grupo A TARDE estreia o Whatsapp do Cidadão Repórter na festa do Bonfim. Em apenas dois dias de testes da nova ferramenta de interação com o leitor, a procura foi grande.



Cerca de 200 usuários adicionaram a linha do Cidadão Repórter aos próprios contatos e parte deles enviou conteúdo que rendeu matérias.



Outros elogiaram a iniciativa do Grupo. "Parabéns por abrir esse canal de troca de informações... Nota 10", disse Ronaldo Silva, 35



"Sou leitor assíduo de A TARDE desde os 9 anos. Sou radialista e acadêmico de direito. Será um prazer ser Cidadão Repórter", disse Átila Santana, 26, de São Francisco do Conde (a 67 km de Salvador).



"Parabéns pela iniciativa! Excelente meio de comunicação. Adorei a ideia!", disse a administradora Veneranda, 35.



Como funciona



Por meio do celular (71) 9601-0020, o leitor pode colaborar na construção da notícia, enviando flagrantes da festa, como fotos, vídeos, áudios e relatos pelo Whatsapp. O aplicativo permite a troca de mensagens entre smartphones sem custo adicional. O usuário só precisa conexão 3G/Edge ou Wi-Fi.



Quem tem o aplicativo no smartphone só precisa do telefone do Cidadão Repórter nos contatos. Quem não tem precisa baixar, gratuitamente, o aplicativo Whatsapp - há nas versões para iPhone, Androide, Blackberry, Nokia S40 e Symbian, além do Windows Phone.



Após instalar o software, é só seguir os passos autoexplicativos e, em segundos, o smartphone estará habilitado para enviar e receber conteúdo dos seus contatos que usam o aplicativo.



Cessão de conteúdo



O conteúdo compartilhado com o A TARDE será apurado pela reportagem e pode ser publicado no jornal, portal e rádio, com os créditos do usuário que cedeu o material.

