A TARDE estreia edição digital para tablets

Mais uma vez em sintonia com o presente, A TARDE estreia sua versão digital do jornal impresso formatada para tablets. Com um toque, o leitor poderá navegar por toda a edição. O aplicativo utiliza a tecnologia da Digital Pages e une a melhor cobertura jornalística de um veículo de comunicação centenário com uma nova experiência de leitura, com imagens em alta definição.

O aplicativo para leitura pode ser baixado na App Store, para quem utiliza iPads, e no Google Play, para usuários de tablets com o Android.

"A TARDE é um jornal centenário que mantém os olhos no futuro e nos benefícios a seus leitores. Hoje, o conteúdo de qualidade do jornal deve estar acessível em todas as plataformas, uma vez que há leitores espalhados por outros estados e países e que não tinham como obter um exemplar impresso de A TARDE com as principais notícias da Bahia", afirma Vaguinaldo Marinheiro, diretor de conteúdo do Grupo A TARDE.

Após o login, o assinante terá acesso a todo o conteúdo diário publicado nas editorias de Opinião, Local, Bahia, Política, Economia, Mundo, Agronegócios, Esportes, Caderno 2+, além dos cadernos semanais, como A Tardinha, Imobiliário, Empregos, a revista Muito e a edição internacional do New York Times, às segundas-feiras.

Outro diferencial é que o caderno de classificados Populares passa a integrar a versão digital, o que amplia seu potencial de venda.

O aplicativo oferece ainda diferenciais de navegabilidade, podendo o assinante acessar, através do atalho Banca, as edições de A TARDE desde novembro de 2012.

A ferramenta Buscador permite pesquisa de conteúdos da edição. Uma outra, Favoritar, guarda a página para leitura posterior. A função desejada é exibida em uma janela lateral de forma que o leitor possa selecionar as que deseja ler em primeiro lugar.

Os leitores que tiverem assinaturas anuais de A TARDE e que optarem pela nova plataforma podem solicitar o acesso sem custo adicional. Permanecem válidos os logins e senhas atuais.

Planos específicos podem ser consultados no site assine.atarde.com.br ou pelos telefones: (71) 3533-0850, para Salvador e região metropolitana, ou 0800 071 85 00, para outras regiões. Os não assinantes poderão adquirir exemplares avulsos de A TARDE na App Store e no Google Play.

"A versão tablet do jornal A TARDE não visa afastar o leitor que gosta do contato com o papel quando está lendo o jornal, mas acrescentar uma nova ferramenta de acesso ao jornal em locais onde o impresso não esteja disponível", afirma a gerente de mídias digitais do Grupo A TARDE, Ana Carolina Casais.

Versão web - A versão digital de A TARDE para PCs, notebooks e ultrabooks também passou por reformulação. Ganhou o aplicativo mais ágil da Digital Pages, que oferece a possibilidade de favoritar páginas, anexar comentários e compartilhar o noticiário.