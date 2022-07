A TARDE apoia evento sobre Periscope em Salvador

Salvador recebe seu primeiro evento sobre o aplicativo do momento: Periscope - uma ferramenta de transmissão ao vivo de vídeo por smartphone. O "Blogcitário Debate estratégias para Periscope" será realizado na próxima terça-feira, 22, às 19h30, na livraria Saraiva do Shopping da Bahia, com entrada franca.

O encontro será mediado por Caio Costa, autor do Blogcitário - um blog de publicidade, que promove o evento. O bate papo contará com a presença de Diogo Francischini e Dani Vidal.



Os interessados poderão aprender dicas e boas práticas no uso do aplicativo de transmissão ao vivo, que em pouco mais de cinco meses já conquistou mais de 13 milhões de perfis.

Apesar de gratuito, o evento requer inscrição, que pode ser feita pelo bit.ly/DebatePeriscope

O evento conta com apoio do Grupo A TARDE, Aratu Online, Livraria Saraiva e Social Media Bahia.