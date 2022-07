80% dos brasileiros fazem download de conteúdos audiovisuais

A pesquisa nacional Conectaí Express indica que 80% dos internautas brasileiros fazem downloads de conteúdos audiovisuais. Filmes, séries, shows e outros programas são baixados principalmente nos computadores pessoais ou notebooks. Logo em seguida, vêm os smartphones, tablets e smartv's, em ordem de utilização. A pesquisa foi realizada em junho, com 2000 internautas.

Segundo a Conectaí, 70% dos usuários usam PC ou notebook para fazer os downloads, enquanto 20% usam smartphones, 7% utilizam tablets, 3% a Smartv e 20% não realizam downloads. A amostragem não indicou quais são os tipos de programas ou softwares utilizados em cada tipo de dispositivo para baixar os conteúdos.

No entanto, uma outra pesquisa, realizada pelo grupo MUSO, indica que os brasileiros estão entre os que menos acessam sites de torrent. No ranking dos países que mais utilizam esse serviço, o Brasil ficou em 36º lugar, com apenas 5% da população fazendo downloads através de torrents. Em primeiro lugar está a Letônia, onde, de acordo com o estudo, quase metade dos internautas utilizam esse tipo de ferramenta. O "top 10" da lista é todo constituído de países europeus.

Já em relação ao uso de softwares piratas, um estudo realizado pela BSA (Business Software Aliance) em 2015 concluiu que 47% dos softwares instalados no Brasil não são licenciados, enquanto o índice mundial é de 39%. Diversos problemas são relacionados ao uso de softwares piratas, inclusive os ataques cibernéticos, que causaram prejuízo global de U$400 bilhões no ano passado.