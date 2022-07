60% das pessoas dormem segurando smartphones

Consumidores por todo o mundo admitem: eles dormem com seus smartphones, o levam para o banho e resgatariam o aparelho de um incêndio antes de salvar o gato da família.

Essas são algumas das descobertas de uma pesquisa feita em sete países entre mais de 7.000 pessoas sobre seus hábitos com smartphones divulgada nesta terça-feira, 28, pela Motorola, a mais nova aquisição da gigante chinesa de eletrônicos Lenovo.

Sessenta por cento dos entrevistados disseram que dormem segurando seus aparelhos - com a maior porcentagem na Índia (74%) e China (70%). E 57% disseram que levam seus celulares para o banheiro, com as maiores porcentagens na China e no Brasil.

Um em cada seis usuários de smartphones disse que usa o aparelho durante o banho, e mais da metade (54%) afirmou que procuraria o celular antes do gato da família no caso de um incêndio.

Quão próximas são as pessoas dos seus aparelhos? 22% disseram que desistiriam de sexo por um final de semana antes de abrir mão de seus celulares. E ainda: 40% contam segredos para seus aparelhos que não revelariam para seus melhores amigos.

Mas o relacionamento não é perfeito. Apenas 39% dos entrevistados disseram estar "felizes" com seus aparelhos, e 79% disseram que se sentiam incomodados com o fato de seus celulares os interromperem em momentos inoportunos.

A pesquisa foi feita pela internet pela KRC Research e ouviu um total de 7.112 donos de smartphones nos Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, China, Espanha, México e Índia.