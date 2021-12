Toronto no clima do Pan; leia relato de correspondente

O Pan-2015 entra hoje em seu 7º dia de disputas de medalhas e parece que de uma vez por todas entrou na rotina de Toronto. Aos poucos, os problemas de trânsito têm sido solucionados. Já a preocupação dos organizadores e da população local com a venda de ingressos abaixo do esperado não toma mais as manchetes dos jornais, uma vez que ontem eles alcançaram a marca de 950 mil bilhetes e devem atingir a meta de vender um milhão dos 1,4 milhão de entradas do Pan e do Parapan, que começa em agosto. Por fim, até mesmo o Panamania, a Fan Fest dos Jogos, começou também a empolgar os torontenses, que não compareceram em massa nas primeiras apresentações do evento, como no último sábado, quando o rapper haitiano Wyclef Jean não lotou a Nathan Phillips Square, local do principal palco de shows (há performances das mais variadas artes por toda cidade). Minha credencial do Pan já não remete curiosidade nas pessoas. Até mesmo os muitos atletas que circulam em shoppings e áreas turísticas de Toronto parecem que viraram parte da paisagem e não mais são tratados como atrações. Com a chegada do fim de semana, a tendência é que ainda mais gente abrace os Jogos, assim como aconteceu há sete dias, após a cerimônia de abertura.

Cerimônia de encerramento

Ao menos seis abaixo-assinados, com mais de 20 mil assinaturas no total até o meio da tarde de ontem, pediam para que o comitê organizador do Pan revisse a participação do rapper Kanye West (foto) na cerimônia de encerramento dos Jogos. O americano foi anunciado ontem como maior atração do show, ao lado do também rapper Pitbull e da cantora canadense Serena Ryder. Os torontenses reclamam que West é "desrespeitoso" e "arrogante", e dizem que não entendem porque um artista local foi preterido como artista principal. O CEO do comitê organizador, Saäd Rafi, justificou a escolha, por meio de nota: "Não vamos esquecer que esse é um Pan, o que inclui Américas e Caribe. É muito apropriado que tenhamos artistas desses países também".

Baianos em ação hoje

Basquete - 14h30h - Isabela Ramona (Brasil x Porto Rico, Grupo A, 2º jogo da fase de classificação) *Horário da Bahia.

