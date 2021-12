Morei em Montreal por quatro anos, de 2005 a 2009, e dentre as inúmeras grandes lembranças que o Canadá me deixou, a mais viva e forte, sem dúvidas, é o esforço e o sucesso da maior parte de sua população em absorver a diversidade, seja ela cultural, sexual, étnica ou religiosa. Amigo de diversos gays, a maioria deles fora do armário, não consigo imaginar como vivem bem no Brasil sem poder sair nas ruas de mãos dadas com a pessoa que amam, ou trocar carícias num restaurante. Um beijo público, então... Não é que os heterossexuais por aqui tolerem a homossexualidade dos outros: a maioria esmagadora das pessoas, simplesmente, convive naturalmente com pessoas de diversas orientações sexuais, sem que isso seja um problema. Você sai andando e perde a conta do número de casais de namorad@s. Que fique claro que essa ainda não é uma luta ganha para a comunidade LGBT aqui. Ainda há muito preconceito encrustado ao longo de séculos de homofobia. Mas há um esforço grande de cada um em lutar contra isso, em crescer como sociedade. Homofóbicos são imediatamente repreendidos quando vociferam ódio. Veja que até o prefeito de Toronto, que é de um partido conservador, apoia abertamente a causa LGBT. A maioria dos brasileiros e seus políticos ainda não têm essa consciência. Morrem de medo de perder voto dos eleitores conservadores, quando não se promovem pelo apoio dos mais radicais. Que a Rio-2016 siga Toronto-2015. Seria um importante passo para o país.

Cerca de 30% já é o desconto dado em alguns dos objetos de merchandising do Pan. Há muita venda do mascote de pelúcia Pachi, comercializado em três diferentes tamanhos. As camisetas, contudo, não têm tido grande saída nas muitas lojas oficiais espalhadas pela cidade. É esperada uma grande liquidação ao fim dos Jogos.

Ramona disputa só o bronze

A baiana Isabela Ramona, primeira atleta do estado a defender a seleção feminina de basquete desde a cantora Simone na década de 70, foi eliminada junto com o Brasil ontem, nas semifinais do torneio do Pan. O time perdeu, por 91 a 63, para o Canadá e vai disputar a medalha de bronze com Cuba hoje, às 17 horas (da Bahia). Apesar da derrota, Ramona se destacou, sendo a cestinha da equipe com 16 pontos. A decisão será disputada também nesta segunda, às 21h45, entre Canadá e EUA.

Baianos em ação hoje

Basquete - 17h - Isabela Ramona (Brasil x Cuba, disputa da medalha de bronze)

Boxe - 21h05 - Carlos Rocha (Quartas de final da categoria 56 kg, contra o cubano Andy Cruz)

