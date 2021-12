Pan de curiosos

Ontem foi o terceiro dia no qual tomei café da manhã numa delicatessen perto de onde estou hospedado. O lugar tem um balcão, típico de lanchonetes norte-americanas, em frente a grandes janelas de vidro, o que faz do ir e vir dos transeuntes uma espécie de televisão-muda para quem está fazendo o dejejum. Até então, não havia visto muitas referências ao Pan entre aqueles que por lá andavam, em geral com passadas rápidas, com a pressa das grandes metrópoles em dias úteis de trabalho. Ontem, porém, assisti a muitas pessoas com credenciais e uniformes. Vi também alguns com camisas alusivas aos Jogos, com o mascote Pachi ou com o símbolo do TO2015, como eles chamam aqui o evento. Engraçado é que, assim que avistam que você tem uma credencial, muitos acenam e sorriem, quando não fazem perguntas. O Pan de Toronto gera muito mais curiosidades nos locais do que uma admiração. A população ainda não entende direito o que vai acontecer por aqui. Nos canais esportivos de tevê e nos jornais impressos, ainda há muito mais espaço dedicado ao Toronto Blue Jays (beisebol) do que ao Pan. De uma forma geral, embarcam no evento sem mesma a empolgação dos brasileiros ao abraçar o Rio-2007 ou a Copa-2014. Mas o clima está mudando. Com a proximidade da abertura, consome-se mais o acontecimento. Espero mesmo que os Jogos sejam um sucesso por aqui.



150

torcedores, aproximadamente, acompanharam a estreia do polo aquático no Pan, na última terça-feira. Os números oficiais não foram divulgados, mas era tão pouca gente na arquibancada para 2.000 pessoas, que deu para contar nos dedos quantos fãs havia por lá



1h

a mais de trânsito era a estimativa dada hoje por um jornal local em relação ao tempo perdido pelos cidadãos de Toronto que dirigem carros. Os meios de transporte público, como bondes e ônibus, também registram pequenos atrasos. Só mesmo o metrô escapa dos engarrafamentos



Lista de proibições causa polêmica



Assim como na Copa-2014 o assunto virou notícia no Brasil, por aqui a lista de objetos proibidos nos locais de competição também causou o maior burburinho. Além dos ítens óbvios, como drogas e armas, a determinação contra o porte de bandeiras grandes ou de países não-participantes, ou o 100% de restrição às bebidas vindas de fora do lugar da prova deixaram muitos canadenses chateados. Pontos curiosos foram a proibição do uso de máscaras (por segurança) e de levar canoas (!!!?) às arquibancadas.

