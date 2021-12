Pan além de Toronto

Rua 'chinesa' no centro de Toronto, bem no coração do Pan (Foto: Luiz Teles | Ag. A TARDE)



Engana-se quem pensa que o Pan-Americano de Toronto é apenas da cidade canadense. Aliás, é um equívoco pensar até mesmo que esses Jogos são um evento exclusivo das Américas. A capital financeira (Ottawa, também na província de Ontário, é a capital política) desse incrível país tem sua população formada por inúmeros imigrantes de todos os continentes. No último senso por aqui, em 2006, apenas 1/3 dos entrevistados se declarou etnicamente canadense. São 2,5 milhões de habitantes na cidade e 5,5 milhões na região metropolitana, boa parte de não-canadenses. Isso dá a Toronto um ar cosmopolita que só se encontra em megalópoles como Nova Iorque e Londres. O fato é que, ao se circular no centro da cidade, o que se vê (ouve) é uma torre de babel, e tem-se a clara sensação de que esse é um lugar do mundo, e não das Américas. E tão maravilhoso como estar temporariamente imerso numa sociedade assim, é ter a certeza de que isso faz de todos por aqui mais tolerantes e receptivos a outras culturas, e aos mais variados tipos de comportamentos e tradições. Os Jogos Pan-Americanos (e o Parapan também) só vão potencializar na cidade, por aproximadamente 45 dias, essa verve calorosa de Toronto, com muitos turistas e atletas de outros países. Realmente, uma delícia!



Gasto preocupa população



De uma maneira geral, a população local apoia a realização do Pan. Contudo, muita gente por aqui tem questionado os US$ 2,5 bilhões gastos pelo governo local com o evento. A reclamação acontece, sobretudo, por conta do legado físico de alguns esportes, como o ciclismo de velocidade. O velódromo construído especialmente para o evento (foto) pode ser implodido após o final dos Jogos. Segundo a associação de hotéis de Toronto, não há qualquer indicativo de aumento da atividade econômica local.

adblock ativo