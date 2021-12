Folga do Pan para assistir ao jogo de beisebol da MLB

Jogadores do Toronto Blue Jays comemoram triunfo de 6 a 2 sobre o Tampa Bay Rays

(Dan Hamilton / USA Today Sports)



Na Copa-2014, o Brasileirão parou por quase dois meses, com os principais estádios do país entregues à Fifa. Em Toronto, o mundo esportivo off-Pan não para por conta do evento. Tudo bem, não há aqui o peso de um Mundial de futebol, mas é muito mais saudável, até para os próprios Jogos Pan-Americanos, a convivência com outras atrações fora da disputa por medalhas.



Na noite de sexta-feira, me dei umas horas de folga para assistir ao jogo de beisebol da MLB entre o Toronto Blue Jays e o Tampa Bay Rays. O duelo aconteceu no Rogers Centre, exatamente uma semana depois da arena receber a cerimônia de abertura do Pan. Nesta sábado e domingo, o time da casa volta a jogar por lá (acredite: são 160 partidas na temporada regular, 80 como mandante). Mas não é só o beisebol que não para. Ao lado do Exhibition Center, uma das principais locações do Pan, acontece nesta domingo, no BMO Field, um amistoso entre Benfica e PSG. Lá, cinco dias antes, a seleção canadense enfrentou a Costa Rica pela Copa Ouro, e no sábado, 18, o Toronto FC encarou o Philadelphia Union, pela MLS, antes de jogar uma partida festiva contra o inglês Sunderland, na terça.



Tantas atividades só dão mais importância aos Jogos. Não foi por acaso que os organizadores (do Pan e dos outros eventos) encontraram datas que se 'chocam'. Essa pluralidade reafirma Toronto como uma das principais capitais do esporte no mundo. Podemos aprender com isso para a Rio-2016. Aposto que muitos turistas gostariam de ver jogos do Brasileirão durante a Olimpíada.



| Baianos em ação neste domingo |

Basquete

A partir das 10h30h - Isabela Ramona (Brasil só definiu sua classificação às semi, após o fechamento desta edição, ontem)

Futebol

A partir das 21h35h - Formiga, Rafaelle e Fabiana (Brasil x Canadá, Grupo B: fase de classificação)

adblock ativo