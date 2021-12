Espetáculo de abertura foi melhor pela TV

Por mais esforço dos organizadores do Pan e dos diretores do Cirque du Soleil, o belo espetáculo de início do evento funcionou apenas para poucos no Roger's Centre, a arena de beisebol onde ocorreu a Cerimônia de Abertura. Quem ficou de frente para o palco, assim como o pessoal de todas as Américas que assistiu pela tevê, certamente curtiu bem mais do que eu e parte da imprensa presente em Toronto, que vimos tudo de um ângulo bem lateral. Visão, aliás, da grande maioria dos 45 mil espectadores. Ao voltar para casa, revi boa parte do show em um VT compacto. E me diverti muito mais, ainda mais que pude pular as quase 1h15 de protocolos, com discursos e desfiles de delegação. A minha impressão foi compartilhada por outros colegas. Quem já presenciou uma produção do Cirque du Soleil sabe o quão intensa é a experiência de estar na plateia, da fileira A à ZZ. Na noite de sexta-feira, essa emoção não passou nem por perto de mim. Isso é algo importante para os organizadores da Rio-2016 pensarem, juntamente com o diretor Fernando Meirelles (indicado ao Oscar pelo filme Cidade de Deus), responsável pela abertura da Olimpíada. A festa tem que ser boa, mas tem que ser para todos: em casa, no melhor camarote do estádio ou até mesmo entre os dois panos da coxia.



Luiz Arapiraca tenta medalha na maratona aquática



O nadador baiano Luiz Rogério Arapiraca (foto) tenta hoje à tarde subir ao pódio na prova masculina de maratona aquática de 10 km. O atleta, que participou do Pan de Guadalajara nos 1500 m rasos de natação, chega a Toronto com boa expectativa de medalha. "Chego forte para a prova, bem preparado. Tenho chances, mas provas longas são sempre muito complicadas e cheias de variáveis para se definir com antecedência quem serão os primeiros", avalia Arapiraca. Outro brasileiro na prova é o gaúcho Samuel de Bona.

Baianos em ação hoje



CANOAGEM DE VELOCIDADE

11h30 - Isaquias Queiroz (eliminatória do C1-200m - semifinal acontece às 12h36)

MARATONA AQUÁTICA

16h30 - Luiz Rogério Arapiraca (Prova de 10 km, masculino)

*Horários da Bahia

