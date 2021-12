Cultura esportiva de Cuba; leia relato do correspondente

Sempre fui fascinado pela relação de Cuba com seus esportes. Não pelo uso de seus resultados no alto rendimento como estratégia de propaganda do regime comunista (o qual julgo desnecessário), mas pela ideia de ter o esporte inserido em sua política de saúde pública, privilegiando sua prática nas escolas e no lazer da população. Os pódios e as muitas medalhas do país, um dos mais pobres das Américas, são muito mais fruto desse programa de incentivo do que aquilo que é investido em seus atletas de ponta. Como toda criança em Cuba estuda até os 18 anos, e toda escola tem educadores físicos e treinadores capacitados em diversas modalidades, não fica difícil explicar o porquê de uma ilhazinha que é quase 70 vezes menor que o Brasil, com uma população aproximadamente 17 vezes menor que a nossa, consegue nos superar com frequência. E o mais importante disso tudo é que não apenas pratica-se mais esportes proporcionalmente em Cuba do que no Brasil, mas isso também faz com que os cubanos tenham uma cultura esportiva formidável, tanto do ponto de vista do alto rendimento quanto em relação às atividades do dia a dia, com um conhecimento e coordenação melhor do corpo. Em conversas com jornalistas cubanos aqui em Toronto, eles demonstram alto apreço pelos atletas e pelo esporte em si, com conhecimentos técnicos muito acima dos colegas brasileiros. Eles dizem que o 'fenômeno' se repete em todo país e isso se reflete na relação ao carinho da população pelos seus representantes. Esse é um mérito que não se pode tirar dos cubanos, mesmo que as atrocidades do regime ditatorial apaguem muito as qualidades que o próprio sistema político do país construiu.

Baiano pode garantir pódio

O pugilista baiano Joedison 'Chocolate' Jesus faz sua estreia hoje no Pan-Americano e já pode garantir ao menos a medalha de bronze na categoria 64 kg. Ele encara, a partir das 16h20 (horário da Bahia), o mexicano Raul Curiel, já pelas quartas de final da competição. Como no boxe não há disputa de 3º e 4º lugares, avançar às semifinais significa subir ao pódio com, no mínimo, o bronze garantido. Chocolate, contudo, é favorito ao ouro. Apesar de ser titular do Brasil no Pan, quem deve ir à Rio-2016 é o também baiano Robson Conceição, ausente do Pan por estar disputando a liga mundial.

Baianos em ação hoje

Boxe - 16h20 l Joedison 'Chocolate' Jesus (Quartas de final da categoria 64 kg, contra o mexicano Raul Curiel)

adblock ativo