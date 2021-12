Corrida por medalhas

Após três dias de competições, o Canadá lidera com sobra o quadro de medalhas. O topo do ranking tem feito a imprensa local começar a projetar um antes improvável duelo com os Estados Unidos pelo título de maior vencedor neste Pan. Não duvido, mas acho dificílimo que o país-sede seja capaz de manter o ritmo de conquistas, ao passo que os americanos, mesmo com um 'time B' na maioria dos esportes, devem aumentar em muito o número de pódios, sobretudo com o início das provas de natação e do atletismo. O fato, porém, chama a minha atenção para outra coisa. Com cerca de 30 milhões de habitantes e um dos melhores índices de desenvolvimento humano do planeta, o Canadá mantém por todo seu território uma ótima estrutura esportiva, seja para o lazer da população ou para seus atletas profissionais. Jamais entendi o porquê do país não conseguir deslanchar como uma potência olímpica. Tudo bem, o inverno aqui é longo e rigoroso, mas as instalações, mesmo que em áreas cobertas, seguem como de alta excelência. As universidades têm equipamentos de última geração e incentivam as atividades não apenas entre seus alunos, mas nas comunidades em que estão instaladas. O Pan de Toronto e o possível sucesso de uma candidatura para a Olimpíada de 2028 devem impulsionar em breve o Canadá para o Top 10 do ranking olímpico, status almejado também pelo Brasil. A diferença é que aqui eles já têm tudo pronto para chegar lá, enquanto a gente sofre com a falta de política esportiva escolar e de base.



Oldershaw quer 'vingança' no Rio



A imprensa canadense destacou hoje a decleração do ídolo local, Mark Oldershaw, após a sua derrota em casa para o baiano Isaquias Queiroz, na C1-1000m. O remador disse que perder o ouro em Welland foi decepcionante, mas que ele dará a volta por cima na Rio-2016. "Ele veio aqui e me bateu, em minhas águas, e agora resta conseguir vencê-lo lá no território dele", disse Oldershaw, 32, bronze em Londres-2012. Os jornais locais também destacaram a performance de Isaquias. "Com 21 anos, ele é o próximo grande fenômeno na canoa", apontou o 'Hamilton Spectator'.



10º

lugar, seria a colocação da Bahia no quadro geral de medalhas do Pan, caso fosse um país. Com os dois ouros conquistados pelo ubaitabense Isaquias Queiroz e a prata em parceria com o ubatense Erlon Silva, o estado estaria à frente de países como Venezuela e Peru



Baianos em ação hoje



FUTEBOL

18h35 - Formiga, Fabiana e Rafaelle (Brasil x Equador, 2º jogo da fase de classificação do futebol feminino)



*Horários da Bahia

QUADRO DE MEDALHAS



adblock ativo