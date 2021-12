Cobrir um Pan, sozinho, não é tarefa fácil. Aliás, não é tranquilo nem para quem veio com um time completo para cá. Brincamos nas redações dos cadernos de esporte que, na hora de acompanhar um jogo, temos que ficar com um olho na quadra/campo e outro na arquibancada. Em um megaevento multiesportivo, temos que acrescentar a tabela de deslocamentos. A logística para seguir o máximo de competições é louca e nem sempre dá certo.

Apesar de algumas arenas ficarem próximas uma das outras, a grande maioria fica afastada por trajetos de 30 minutos a até 2h de ônibus (providos pela organização). É um planejamento árduo e não faço ideia de como alguém conseguia fazer isso antes da chegada da internet e dos smartphones.

No sábado, por exemplo, acordei às 4h da manhã para ir ao centro de imprensa onde peguei o transporte até a cidade de Welland, a 134 km daqui, para acompanhar a baiana Ariela Pinto, na canoagem de velocidade. A prova terminou e voltei para Toronto correndo para assistir à ginástica artística, num ginásio ao lado do centro de imprensa.

Finalizada a participação do Brasil, peguei um ônibus de 40 minutos para Mississauga, na região metropolitana, onde vi as finais do judô. Cheguei em casa às 23h. Não é fácil, mas o curioso é que ninguém aqui reclama. Ao lado do jornalista, apaixonado pela profissão, viaja também um pouco do torcedor, do amante do esporte. Hoje e amanhã, com o Isaquias Queiroz na briga por três ouros, volto cheio de energia a Welland.

850 mil

é o total de ingressos já vendidos no Pan. Assim, Toronto se aproxima dos 950 mil (de 1,2 milhão), meta dos organizadores. "19 mil por dia (obtidos sábado) já são mais que o dobro de antes da abertura. Os torontenses agora estão mostrando seu suporte ao esporte e à cultura, como a gente sempre acreditou", disse Saäd Rafi, CEO do Pan. A venda de bilhetes abaixo do esperado ainda é a principal preocupação de organizadores e população.

Baianos em ação hoje

CANOAGEM DE VELOCIDADE 10h50 -

Isaquias Queiroz

(Final da C1-1000m)

12h05 - Isaquias Queiroz e Erlon Silva

(Final da C1-2000m)

*Horários da Bahia

