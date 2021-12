Bronze baiano; Leia relato de correspondente no Pan

As performances e medalhas de Isaquias Queiroz na canoagem de velocidade do Pan foram espetaculares, mas não representaram, para mim, o momento mais emocionante nas águas do canal de Welland, a 135 km de Toronto. Foi o bronze no C1-200m da baiana Valdenice Conceição, 25, que mais me cativou.

Antes de sua prova, assisti a dois dias de competição ao lado dela e de seu treinador, o ubaitabense Figueroa Conceição (nenhum parentesco), enquanto eles torciam para a equipe brasileira nas arquibancadas.

Tímida, aos poucos ela me contava sobre sua difícil infância em Itacaré com seus pais (Seu Valmir e Dona Maria Eunice) tendo que criar uma família de dez irmãos, e de como costumava até fazer 'vaquinhas' junto aos moradores da cidade para patrociná-la quando começou a competir.

Também fui pego de surpresa quando ela me disse que, mais do que se inspirar no amigo Isaquias, mirava-se no irmão-atleta Vilson, que faturou uma prata e um bronze para o Brasil no Pan do Rio, em 2007. Falou de como ele a orientava antes de entrar para a seleção.

Única medalhista mulher na história da canoagem brasileira a conquistar uma medalha num Mundial (foi bronze na Rússia na C1-200m, em 2014), ela lamentou sua ausência na Rio-2016, para qual estaria certamente classificada se a categoria estivesse no programa olímpico.

"No feminino, a canoa tem apenas o C2-200m, no qual dificilmente conseguiremos índice. Mas para Tóquio-2020 eu vou, porque o programa pode mudar e a gente vai evoluir, com certeza", disse.

Valdenice me cativou e, quando sua medalha chegou, comemorei feito uma criança. Em Olimpíada e no Pan não tem essa de frieza para os jornalistas na hora da cobertura (mas isso é assunto para outro dia). Depois, fiz questão de tirar uma foto com ela, Figueroa e a tão sonhada medalha. O bronze foi merecido demais.

50%

é o 'aproveitamento' dos baianos no Pan até aqui. Dos seis que já definiram suas medalhas, três subiram ao pódio: Isaquias Queiroz (2 ouros e 1 prata), Erlon Silva (prata) e Valdenice Conceição (bronze), todos na canoagem de velocidade. Ariela Pinto, Thiago Carvalho e Luiz Arapiraca não subiram ao pódio. O estado ainda tem boas chances no futebol feminino (3 atletas), basquete feminino (1) e boxe (2).

Basquete

Baiana estreia nesta quinta no Pan

A baiana Isabela Ramona faz nesta quinta, 16, sua estreia no Pan, no dificílimo encontro do Brasil com a favoritíssima seleção dos Estados Unidos, a partir das 22h (horário da Bahia).

Das baianas em Toronto, apenas ela e as três mulheres da seleção de futebol (Formiga, Rafaelle e Fabiana) ainda disputam a competição.

Outros dois atletas do boxe, Joedison 'Chocolate 'Teixeira e Carlos Rocha, estreiam a partir do dia 18. Os demais seis representantes do estado no Canadá já retornaram ao Brasil.

