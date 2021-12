Boxe em baixa

A queda de prestígio do boxe mundo afora nos últimos 20 anos é evidente. Não apenas o esporte perdeu espaço para outros tipos de luta, sobretudo o MMA, mas também não comove mais o público como antigamente, mesmo com a alta popularidade de Floyd Mayweather e Many Pacquiao.



O 4º dia de combates da pequena cidade de Oshawa, 60 km a leste de Toronto, foi bem um retrato disso. Desde o começo do torneio, no último sábado, o Oshawa Sports Centre não chegou nem perto de sua lotação, ainda que nos duelos valendo medalha. Tudo bem que o boxe jamais foi forte no Canadá, e que a modalidade olímpica tenha bem menos visibilidade do que sua versão profissional, só que vários outros esportes impopulares mostraram-se atraentes e levaram muitos locais aos ginásios por aqui.



Olho para o lado e vejo que a área destinada à imprensa está quase vazia. Nas cadeiras próximas ao ringue, ninguém com menos de 30 anos de idade (a grande maioria acima dos 60, com certeza). Nas arquibancadas, muitos mais espaços livres do que pessoas, quase todas elas na 'melhor idade'. Poucas mulheres e raras crianças.



O silêncio no local durante algumas lutas era tão desconcertante que dava para todo mundo ouvir, com clareza, tudo o que falavam o narrador e comentarista da CBC (canal de tevê canadense), sentados num cubículo a poucos metros de onde acontecia a ação.



Fico muito triste com isso, porque gosto de boxe (ainda que não seja chegado em qualquer tipo de violência) e prezo muito por figuras importantes do esporte na Bahia, como Popó, Luiz Dórea e seus muitos pupilos.



1 milhão

é a marca de número de ingressos vendidos pela organização de Toronto-2015, alcançada após os jogos de segunda-feira. Agora a estimativa é que se chegue a 1,1 milhão de bilhetes até a data da cerimônia de encerramento do Pan. No total, foram 1,4 milhão de entradas colocadas à venda



Mulheres tentam vaga na final



Favorita à medalha de ouro no futebol feminino, a seleção brasileira, das baianas Formiga (foto), Rafaelle e Fabiana, faz hoje a semifinal do torneio no Pan contra o México. A partida começa às 18h35 (horário da Bahia). "Vencemos todas as partidas na fase de classificação, mas não ganhamos nada ainda. Em 2011, perdemos o título nos pênaltis, após jogar melhor que o Canadá e sofrer o empate aos 42 do segundo tempo. Temos que manter o foco", disse Formiga, capitã da equipe, antes do jogo decisivo.



Baianos em ação hoje

Futebol

18h35 - Formiga, Rafaelle e Fabiana (Brasil x México, semifinal)

Boxe



21h05 - Joedison 'Chocolate' Teixeira (Semifinal contra Yasnier Toledo (Cuba), na categoria 64 kg)

