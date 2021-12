Baiana no basquete; confira relato de correspondente no Pan

Que alegria foi ver a baiana Isabela Ramona no Pan como titular da seleção brasileira de basquete. Como ex-atleta do esporte no estado, achei que nunca iria presenciar essa cena. O desenvolvimento do basquete na Bahia é precário. O feminino então, nem se fala. Fazer parte da base em Salvador e alcançar o nível a que ela chegou é tarefa para poucos.

Do meu tempo, lembro apenas do armador Rato (um pouco mais velho que eu), após ter jogado pelo 'finado' Itapagipe, ter chegado à seleção. Entre as mulheres, desde o final da década de 1970, quando a cantora Simone atuou pelo Brasil como pivô, nenhuma baiana havia chegado lá. Simona foi atleta do Asbac, treinada pelo professor Gildásio, militante de anos do basquete na Bahia.

Deixou cedo o estado, aos 14 anos, para morar no Rio de Janeiro, onde treinou no Fluminense e chegou aos 15 anos à seleção sub-15. Depois, passou por todos os times de base do Brasil. Só assim mesmo para chegar lá. Se ficasse em Salvador, por mais esforço que façam técnicos e atletas locais, não teria se desenvolvido por falta de estrutura. Lamentações à parte, espero mesmo que Simona possa sair de Toronto com uma medalha no peito.

Em período de renovação, a seleção, que também não conta com suas quatro atletas da WNBA, concorre ao bronze, principalmente com Cuba, de quem perdeu num amistoso preparatório poucos dias atrás, aqui mesmo no Canadá. O time está melhorando e a baiana também. O pódio é possível, sim.

