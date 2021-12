Atrasos e alto investimento marcam o evento

Palco principal do Panamania, a fan fest do Pan, segue em obras (Foto: Luiz Teles | Ag. A TARDE)

Não dá para comparar com o irresponsável planejamento e a parca execução das obras do Pan-2007 e da Copa-2014 no Brasil, mas os organizadíssimos canadenses não podem mesmo ganhar um dez na realização dos Jogos de Toronto.

Além de ter custado $ - símbolo do dólar canadense - 1,1 bilhão (R$ 2,7 bilhões) a mais que o $ 1,4 bilhão (R$ 3,4 bilhões) estabelecido à época da candidatura, o Pan-2015 tem prédios e equipamentos que só serão entregues na próxima sexta, dia da abertura.

Mesmo empolgada com a disputa que vem por aí, boa parte da população local reclama dos atrasos e do alto dinheiro investido num evento no qual o retorno para o PIB local será mínimo. Há um protesto marcado para esta quinta, 9, por conta do bloqueio feito em uma das quatro faixas das principais estradas que dão acesso à cidade, o que tem deixado caótico o trânsito dos subúrbios e região metropolitana durante a hora do 'rush'.

Em termos de investimento, assim como ocorreu com o Brasil no Pan do Rio-2007, o governo canadense vê os Jogos como um passo importante para uma candidatura futura da cidade para a Olimpíada, em 2028. Os erros de 2015 estão longe de representar um fracasso do país. Passa de ano com boa média e fica um bom conteúdo de aprendizado para as temporadas que por aí virão. Só não dá para tirar um dez.

