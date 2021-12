Atletas relaxam em shopping em dia de folga no Pan

Nesta sexta-feira, 10, fui a um dos shoppings mais famosos daqui, o Eaton Center, que fica no centro da cidade, perto do apartamento onde estou hospedado. Fiquei impressionado com a quantidade enorme de atletas que também estavam no local. Encontrei e conversei um pouco, na cara-de-pau, com competidores da Argentina, Uruguai, México e Colômbia.

Queria saber deles se não havia muita pressão em cima deles por conta do Pan e se um passeio para um banho de loja não poderia tirar a concentração, se não era melhor ficar na gigante e equipada (com shopping, inclusive) Vila Pan-Americana, onde não precisariam se deslocar tanto para fazer compras e se divertir. Meu questionamento não era 100% sincero. Não acho que ficar enfurnado numa concentração seja bom para o desempenho de ninguém. Queria mesmo era provocá-los.

Todos levaram a pergunta tranquilamente e, de maneira geral, falaram que é melhor ir ao shopping e relaxar psicologicamente do que passar uma tarde estudando os movimentos de um adversário ou pensando na rotina de uma prova. "Melhor ainda se a gente tivesse dinheiro", brincou o cavaleiro colombiano Fernando Funicane. Esse bom humor é uma marca geral dos atletas por aqui. Esperava mais tensão, mas mesmo em minha visita à Vila, não encontrei isso por lá. "Fica mesmo só para a hora da prova... No máximo, para a noite anterior", explica a mexicana Cynthia Gonzales, do badminton. E é assim que tem que ser, né? Estou aqui trabalhando também, e no meu horário de 'folga', não me furtei de me comprar uns presentinhos.

150

pessoas é a capacidade do Espaço Time Brasil, uma casa próxima à Vila Pan-Americana que ficará aberta ao público das 9h às 23h, promovendo a participação do país no evento e os Jogos Olímpicos do Rio-2016. Sempre, a partir das 18h, medalhistas do Pan irão ao local conversar com imprensa e fãs, e também para receber uma homenagem do Comitê Olímpico Brasileiro.

Catapora

Jogadora viaja doente e é isolada

A organização geral do Pan-Americano de Toronto confirmou ontem que a jogadora de futebol mexicana Veronica Charlyn Corral chegou ao Canadá no dia 6 com sintomas de catapora e que, após confirmação por exame médico, ela foi isolada das companheiras até o fim do período de contaminação (12). A Federação Mexicana cortou a atleta e convocou Nancy Guadalupe para seu lugar.

Tênis

Colegas reforçam torcida a brasileiros

Com quase um quarto de toda a delegação brasileira concentrada na York University, os atletas do tênis tiveram nesta sexta, 10, uma torcida grande e especial no dia de estreia do esporte no Pan-Americano de Toronto. O local, que serve como centro de treinamento e alojamento para vários esportes do Brasil (como basquete, judô, tênis, lutas e atletismo), é palco também de duas modalidades no evento: o tênis e o atletismo.

Como o Pan ainda não começou oficialmente para a maioria dos esportes, muita gente aproveitou uma folga na rotina de atividades para sentir o clima de competição e torcer pelos compatriotas. O fato desequilibrou as palmas a favor dos brasileiros, uma vez que a presença de público no primeiro dia dos jogos de tênis foi bem fraca.

Melhor para quem competiu. O país venceu dois dos seus três jogos no dia, todos no masculino. João Menezes bateu o uruguaio Ariel Behar (6/3 e 7/6). Com facilidade, Orlando Luz fez um duplo 6/1 no hondurenho Alejandro Obando. Marcelo Zormann, de virada, perdeu para o dominicano Roberto Cid (4/6, 6/2 e 7/5). Neste sábado, 11, acontecem as estreias femininas.

Erro administrativo

Canadendes favoritos são eliminados

Um bizarro erro administrativo eliminou do Pan dois canadenses favoritos ao ouro nas duplas masculinas de badminton. Adrian Liu and Derrick Ng foram inscritos pela Federação Canadense em um outro torneio que choca as datas com o Pan, o que vai contra as regras da Federação Internacional do Esporte.

"Ficamos arrasados com a notícia. Queríamos muito jogar e ganhar uma medalha em casa, em frente aos nossos amigos e familiares", disse Liu. A federação canadense pediu desculpas públicas aos atletas e tentou apelar da decisão, mas sem sucesso.

O erro coloca até a vaga da dupla na Rio-2016 em xeque, já que o Pan é o evento que mais conta pontos para atletas das Américas que disputam o ranking de qualificação olímpico. Liu and Ng foram campeões dos últimos três torneios Pan-Americanos do esporte (não dos Jogos Pan-Americanos). O Canadá decidiu não mandar substitutos para os atletas. Para quem esperar disputar palmo a palmo o segundo lugar no quadro geral de medalhas com Brasil e Cuba, a perda desse ouro quase certo é um balde de água fria.

adblock ativo