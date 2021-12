Acompanhando os baianos no Pan

Acompanhei todas as duas provas em que Isaquias Queiroz ganhou medalhas ontem ao lado do técnico que o revelou. O também baiano de Ubaitaba, Figueroa Conceição, fala com um carinho impressionante do pupilo. Em tempo real, ele narrou para mim a prova inteira e ajudou a decifrar as marcações de boias que indicam, a distância, quem está na frente de quem (é altamente desesperador torcer para alguém numa competição de canoagem de velocidade quando o público não tem acesso a um telão, como foi aqui em Welland). Quando a largada foi dada, Figueroa incorporou o comentarista esportivo frio e fez análises técnicas do ex-aluno. À medida que Isaquias avançava, ele falava cada vez mais com o coração. Nos 250 metros finais, olhei para o lado e ele já não estava mais lá. Pulava e gritava "VAI! VAI! VAI!". Após vê-lo cruzar a linha de chegada em 1º, veio até mim e me deu um grande abraço, emocionado. "Esse menino é um monstro. Te falei: passou dos 750 metros e não está na frente dele, não tem como ganhar não". Envolvido com a história dos dois, me permiti poder me emocionar também. Lembrei de uma matéria que fiz em 2010, logo quando entrei no A TARDE, sobre o centro de treinamentos da Confederação Brasileira de Canoagem, em Ubaitaba, onde nasceram os talentos de Figueroa e Isaquias. Forçadamente, numa 'trapaça' saudável, senti-me mais próximo daquilo tudo. Foi muito legal ver tudo isso de perto, longe do sofá da minha sala ou do computador da redação.



Cambistas agem à moda antiga



A organização do Pan está jogando duro com os sites de comércio livre como E-bay e Kijiji em relação à revenda de ingressos para os Jogos. As empresas têm retirado todos os anúncios desse tipo do ar, o que tem gerado uma curiosa corrida à moda antiga pelos bilhetes nas imediações das locações de cada esporte. Pessoas seguram placas pedindo entradas, enquanto os cambistas (às escondidas, porque aqui também é proibido) fazem leilões quando fiscais se afastam. Até tentam, mas aqui também não conseguem coibir a prática.



5

medalhas já ganhou a canoagem de velocidade do Brasil no Pan. Hoje, o país disputa as seis finais do dia, e tende a subir no pódio pelo menos três vezes. A meta da Confederação Brasileira de Canoagem (que também engloba a canoagem slalom, modalidade que também tem provas em Toronto 2015) era sair do evento com pelo menos 10 medalhas. Hoje, a entidade já acredita deixar o Canadá com até 12 pódios



Baianos em ação hoje



CANOAGEM DE VELOCIDADE

10h35 - Isaquias Queiroz (Final masculina da C1-200m)

11h25 - Valdenice Conceição (Final feminina da C1-200m)



*Horários da Bahia

