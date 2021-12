Inteligência. Palavra que define bem o triunfo do Vitória no Ba-Vi de sábado. E não me refiro só à serenidade, que fez a diferença principalmente na comparação com o destemperado Bahia. Destaco a estratégia de jogo em si.

Enquanto o Tricolor segue estacionado com o técnico Sérgio Soares, que vê seu ideal de troca de passes curtos cada vez mais destruído, o limitado Rubro-Negro se vale muito da sagacidade de Vágner Mancini.

O treinador do Leão não coloca amarras em sua equipe. Não há um estilo definido, mas também não há um que o time não possa utilizar pelo menos durante pequenas partes dos jogos. No caso do clássico, deu as caras o Vitória do zigue-zague. A bola viajou o tempo todo de um lado ao outro do campo, o que deixou atordoada a já falha marcação que Soares não consegue ajeitar.

Inverter os lances de forma constante não é característica do Leão, que, de acordo com o site Footstats, é apenas a 10ª equipe que mais executa viradas de jogo corretamente na Série B, com média de cinco por partida. Diante do Bahia, acertou 17 inversões (confira abaixo o trajeto de todas no infográfico, levando em conta a lógica defesa-ataque da esquerda para a direita no campo).

A estratégia ficou bem clara, pois havia insistência na jogada. Tanto que o time ainda errou outras sete tentativas e trocou de lado com passes mais curtos em 21 oportunidades. O Tricolor, viciado em um jogo sem nenhuma profundidade, é o time que menos executa inversões de lances na Segundona. Tem uma média de 3,24 por duelo. Já as 17 do Vitória no sábado superam em muito a média do Macaé, o líder da competição no fundamento com 7,24.

Os gols

Com o zigue-zague - quase sempre aéreo - os comandados de Mancini se aproveitavam da baixa estatura de quase todo o time do Esquadrão, da falta de competência defensiva de seus laterais, da demora do Tricolor na recomposição após ataques e, após a expulsão de Kieza, da postura excessivamente recuada com enormes espaços oferecidos.

No primeiro gol do Leão, o contra-ataque durou 19 segundos. Escudero recebeu de Amaral e virou o jogo para Diogo Mateus, que encarou uma marcação atrasada de Tiago Real e inofensiva de João Paulo. O cruzamento para o gol de Escudero foi consequência.

Já o segundo tento não teve uma inversão de jogada, mas um cruzamento que visou ao segundo pau e encontrou a falha do lateral Railan no acompanhamento a Vander.

Ao fim da partida, só se via lamentos tricolores de diretoria e comissão técnica pela atuação da arbitragem. Para eles, com Kieza tudo seria diferente. Mas a presença do artilheiro tem feito o Bahia jogar bem ultimamente? Não seria uma visão conveniente da 'realidade'?

