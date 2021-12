Um tem o ouro nos pés e vê o mundo de frente, com possibilidades em todas as direções. O outro precisa lutar para receber o ouro de um parceiro, vê-se acuado nos cantos e acossado por feras famintas.

É crônico. A opinião geral no futebol costuma castigar em demasia uns e adorar além do limite outros. Vítimas e heróis vão variando com o passar do tempo e as mudanças no jogo.

Goleiros tiveram sua época de carregar a cruz, e muitos ainda vivem com o fardo. Zagueiros também já sofreram mais. E o que falar dos volantes, que, não há muito tempo, eram sinônimo de mau agouro? A qualidade de um time era medida pela quantidade de volantes escalados. Quanto menos, melhor. Em contrapartida, os jogadores que atuam nas pontas acostumaram-se à idolatria. Quando Telê Santana os renegou na década de 1980, surgiu até a campanha 'Bota ponta, Telê!', puxada pelo Zé da Galera de Jô Soares.

Eis aí o cerne desta coluna. A situação parece ter se invertido. Volantes perderam até a alcunha, que chegou ao ponto de soar pejorativa. Jogadores de meio-campo são todos meio-campistas, defende, com sobriedade, nosso colunista Tostão. No Brasil, Thiago Maia (Santos), Wallace (Grêmio), Rafael Carioca (Atlético-MG), Willian Arão (Flamengo) e outros estão na moda. Merecem, são realmente bons.

Porém, estou aqui para propor o exercício que deixei no ar no primeiro parágrafo. O futebol atual, com suas linhas bem definidas e o campo virtualmente reduzido, abriu espaço para o brilho dos antigos volantes. O jogo passou a se concentrar no toque de bola no meio-campo, o que faz aqueles que atuam recuados no setor aparecerem mais. Quase sempre de frente para o marcador e com a redonda nos pés, estes têm reduzida a probabilidade de erro de passe. O tempo para pensar também apresenta-se maior. E, no momento defensivo, a organização das linhas dispensa o esforço exagerado.

Do outro lado, estão as 'baratas tontas' dos dias de hoje. Sofrem com o estigma caras como Romero (Corinthians), Dudu (Palmeiras), Marcelo Cirino (Flamengo) e outros. Não merecem. O sofrimento dos pontas no jogo de posse de bola é muito grande, principalmente quando o trabalho de infiltração sincronizado com o avanço dos laterais não funciona bem. Invariavelmente, esses atletas são acionados sob pesada marcação, e tendem a errar muito mais do que os meio-campistas. Fora isso, defendem praticamente como laterais. Recuam até a área defensiva para acompanhar rivais e buscam fôlego sobre-humano para, depois, voltar ao ataque com força para dar opção de passe, driblar e (ufa!) fazer gols.

É com esta campanha em defesa dos pontas em geral que venho aqui aplaudir o trabalho de Allano (já perseguido em cinco jogos pelo Bahia) e Edigar Junio nas últimas partidas, com destaque para o 3 a 0 de sábado sobre o Paraná. Não tenho dúvida de que a velocidade de ambos, aliada à capacidade de manutenção da posse da bola mesmo sob pressão e à iniciativa de movimentação para facilitar o trabalho dos passadores, é a principal razão para a recente melhora do time. Na retaguarda, fazem com competência a função executada pelos pontas de quase todos os melhores times do mundo na atualidade.

Ilustro no infográfico um dos lances mais interessantes do embate, no qual ambos entram em diagonal, sincronizadamente, para criar uma chance de gol. Edigar Junio sai do canto esquerdo para, já mais centralizado, receber passe do zagueiro Tiago. Mesmo cercado, consegue se desvencilhar da marcação ao passo em que ganha metros indo para o lado direito, de onde Allano se prepara para correr na direção contrária até o ponto comum. Recebe a precisa assistência e perde sua quarta oportunidade claríssima com a camisa tricolor.

Aí, com o placar ainda em 0 a 0, veio o julgamento. Que costuma levar em conta o desfecho de uma jogada, e não tudo aquilo que um atleta realiza durante as partidas para trazer benefícios e/ou prejuízos ao time. O fim da história, com um gol na conta de Edigar e outro na de Allano, dá substância para a continuidade do trabalho bem feito da dupla.

