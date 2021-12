Um filme de 2009 tem o mesmo título desta coluna. Nunca vi e nunca verei, afinal, traz como protagonista um dos maiores canastrões da história do cinema: Nicolas Cage.

De todo modo, considero que ele se encaixa perfeitamente ao meu domingo. Não que eu tenha mergulhado no mundo das drogas ilícitas, mas, com o dia livre, banhei-me no poço legalizado do inebriante Brasileirão. Só viajando assim para fazer um jogo desse campeonato valer a pena de ser assistido.



Voltando a fincar os pés no chão desta página, aviso que tirei o domingo para prestar atenção no duelo Sport x Palmeiras. A opção parecia perfeita. O Leão da Ilha vinha sendo elogiado em âmbito nacional pelo ótimo início de competição e por ser bem treinado por Eduardo Baptista, jovem que está à frente do time há um ano e meio. Do outro lado estava o clube da moda, o que mais se reforçou no Brasil em 2015 e em franca ascensão.



Decepcionante. Nada de novo. Os mesmos vícios. Um vício frenético de chutar a bola para frente, lançá-la incessantemente à área e comportar-se de acordo com o resultado.

Tudo começa com a diferença de postura. Por aqui, é assim. O time que joga em casa sufoca, e aquele que atua fora se retrai. As exceções são raras, mesmo nos casos de visitante muito superior.



O Verdão, ainda que treinado pelo festejado e bicampeão brasileiro Marcelo Oliveira, não fugiu à regra. Esteve sempre postado inteiro atrás da linha da bola e, principalmente depois de virar o jogo para 2 a 1, recuou tanto que o Sport conseguiu alcançar a intermediária ofensiva trocando passes em louváveis - para o contexto - 13 oportunidades. Outras 42 vezes teve de apelar aos chutões (confira nos círculos vermelhos do infográfico de onde saíram as 'rifadas' de bola do Rubro-Negro).



Mesmo quando conseguia 'quebrar as linhas' palmeirenses, o Leão esbarrava na falta de jogo. Quase sempre as tentativas se resumiam a cruzamentos à área. Foram 24 'chuveirinhos' durante toda a partida. Das oito chances de gol criadas pelos pernambucanos, cinco (63%) se originaram dessas conexões longas. Outras duas saíram de cruzamentos rasteiros após boa troca de passes curtos. A restante, de uma bola roubada no ataque.



Do lado dos paulistas, a mediocridade se mostrou de maneira ainda mais latente. Mesmo com um meio-campo talentoso, tendo Gabriel, Arouca e Zé Roberto como potenciais bons armadores, a bola geralmente fez caminho direto da defesa ao ataque. Os palmeirenses são viciados em troca de passes entre zagueiros, que, quando cansam disso, despacham a redonda para o campo adversário. No confronto, foram totalizados 46 chutões, representados pelos círculos verdes no infográfico.



Assim como o Sport, o Verdão conseguiu, milagrosamente, ameaçar o gol rival oito vezes. Metade graças a bolas roubadas que originaram contra-ataques, seu maior mérito, e a outra metade em jogadas aéreas. Ou seja, o Palmeiras também se mostra bastante eficiente neste ponto, já que, dos 12 'chuveirinhos' que fez no jogo, quatro (33%) levaram perigo. Joga contra a equipe de Marcelo Oliveira o fato de ela só ter conseguido alcançar a intermediária ofensiva trocando passes uma única vez.



Bola para o alto!



Prova clara de que o chutão não sai de moda no Brasil: goleiros lideram a estatística de número de lançamentos executados. Nos cruzamentos, o lateral palmeirense Egídio reina absoluto, com 82 bolas jogadas à área. O Verdão ainda aparece com destaque no ranking de lançamentos errados: 381, em quinto.



Rei do 'fundamento' é o rebaixável Flamengo, que erra, em média, 33 passes longos por partida. Não sei vocês, mas eu detesto esse jeito de jogar. Sou fã do Barcelona, que invade o terreno rival trocando passes e, quando perde a bola, fica por lá para recuperá-la rapidamente. Teremos, um dia, algum time jogando de forma parecida no Brasil? Risos...

adblock ativo