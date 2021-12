Vaivém de tendências

O Mundial de 2010 foi a Copa do Tiki-taka. Tanto é assim que pouco se lembra daquela competição, fora o jeito revolucionário de jogar da Espanha: o futebol total.

A posse de bola quase infinita constrói um estilo para se contemplar, admirar. O que alguns consideram maçante pode ser impressionante e encantador para quem tenta entender.

Nesta Copa, com a atuação caricatural da Fúria, o Tiki-taka praticamente desapareceu, embora a Alemanha pratique algo semelhante, com opções esporádicas de lançamentos e cruzamentos à área.



A questão é que o Tiki-taka ficou para trás quando os times perceberam que, para anulá-lo, não adiantava ficar fechado o tempo todo. Era necessário combater com pressão no campo adversário - como fazem a própria Espanha e o Barcelona, mestres do estilo - e atacar com voracidade, sem a paciência hispânica, ao roubar a bola.



No Mundial do Brasil, a maioria das equipes optou por mandar para o espaço o jogo de posse de bola no meio. Os casos mais claros são os das seleções brasileira e holandesa. Eles ocupam, respectivamente, a quinta e a primeira posição no ranking dos times que mais abusam dos lançamentos longos. Na Seleção, os 'chutões' geralmente partem da zaga. Na Laranja Mecânica, das laterais do campo.



Pior é a Argentina, que nem meias tem. Na escalação, são um goleiro, dois zagueiros, dois laterais, dois volantes e quatro atacantes. Sobra a Alemanha, mas esta, que conta com bons meias, vem falhando na lentidão de suas trocas de passes.



Rápida mesmo é a França, que vem jogando o futebol mais envolvente desta Copa. Mais do que isso. Por ter volantes e laterais que se lançam a todo momento à frente, os jogos da equipe costumam ser animados e imprevisíveis. Não dá exatamente para contemplar, mas para empolgar.



Meiúca talentosa



No jogo de ontem, França 2x0 Nigéria, chamou a atenção a dinâmica dos jogadores de meio dos Les Bleus. Mesmo Cabaye, que fica mais atrás, participa da rápida troca de passes ofensiva. E esta não tem o objetivo de manter a posse de bola, mas de envolver a marcação rival em lances de quatro ou cinco toques e seis ou sete segundos.



Quantas jogadas de tabela envolvendo atletas da meiúca você lembra de ter visto, por exemplo, o Brasil fazer nesta Copa? Ontem, a França realizou 13, quase sempre com a bola passando pelos talentosos Cabaye, Matuidi, Pogba e Valbuena (veja no infográfico ao lado a movimentação deles).



Nove desses lances aconteceram no primeiro tempo, antes de os europeus sentirem o peso do jogo às 13h em Fortaleza. Aí, depois de levarem uma certa pressão dos africanos, mostraram repertório. Sem fôlego para as tabelinhas, armaram uma blitz e, no quarto lance seguido de perigo em bola cruzada à área, marcaram. Depois, fizeram outro após escanteio. É bom ficar de olho neles!

