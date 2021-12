Tocar pra quem?

Tricolor fanático, meu irmão costuma encher meu celular de mensagens durante os jogos do Bahia. Na maioria das vezes, para reclamar. Na última sexta-feira, a rotina se repetiu. O Esquadrão penava diante do Sampaio Corrêa e o insistente assobio do aviso eletrônico não dava trégua.

Não mudei meu hábito de responder de forma monossilábica, mas até que um dos lamentos me chamou a atenção. "O q tá acontecendo com esses caras? Os 3 do meio não têm p quem tocar", escreveu, sem dispensar as típicas abreviações de conversas online.

Era justamente o assunto que eu já havia escolhido para ser o tema desta coluna. Ora. O Bahia tem três bons jogadores de meio-campo, que suam na marcação e sabem passar a bola. Também possui dois atacantes (Léo Gamalho é a exceção) com mobilidade e técnica suficientes para participar da criação de jogadas. Então, por que esta tarefa às vezes se mostra tão complicada para o time?

Um número interessante dá a pista sobre a resposta. Ao mapear o desempenho do primeiro volante Pittoni durante a partida, constatei que o Tricolor se sai melhor quando ele participa menos.

Na etapa inicial, que foi dominada pelos maranhenses e teve um Bahia cambaleante em sua saída de bola, o paraguaio deu 29 toques na redonda. No segundo tempo, que trouxe um Esquadrão bem mais incisivo, o número diminuiu em 35% (foi para 19).

Calma! Já posso sentir as pedradas lançadas pelos fãs de Pittoni - que não são poucos. Este fato não me faz considerar que ele é um jogador ruim, longe disso. O gringo sabe das coisas, dificilmente erra passe - acertou 41 (91%) dos 45 tentados na partida - e suas jogadas não se resumem aos toques curtos. Um lançamento longo seu encontrou o lateral direito Tony livre ainda no primeiro tempo. Outros dois passes mais ousados deixaram Tiago Real e João Leonardo em boa condição de finalizar.

O problema está na divisão de setores do Bahia. Mesmo quando o armador Rômulo é escalado e teoricamente desmonta o trio de atacantes, o mesmo acontece: o trabalho de início das jogadas limita-se aos três meio-campistas. Não há troca de posições. Os avantes não voltam para buscar o jogo. Os meias não avançam para, eventualmente, surgir como surpresa no ataque.

Reparem no infográfico que até mesmo os laterais se lançam à frente quando a bola está amansada no pé de um dos zagueiros. Assim, as opções são restritas. Pittoni recua para ser o primeiro a pensar. Souza e Tiago Real também aparecem, mas, em geral, o máximo que eles conseguem é trocar a bola entre si até que ela seja devolvida aos zagueiros ou ao goleiro. Logo depois, provavelmente já estará sob domínio de pés rivais.

Mais pressão!

E como no segundo tempo as coisas melhoraram para o Bahia, que chegou a criar seis boas chances de gol? Simples. Nos 45 minutos finais, o time conseguiu encaixar melhor sua marcação por pressão, principal arma da equipe em toda a temporada. Quando a bola é recuperada no campo de ataque, não há a necessidade de trabalhá-la com tanto zelo - eufemismo para lentidão - como ocorre quando a jogada se inicia na defesa.

Talvez não haja solução para este caso, e o Esquadrão pode ter de conviver com o problema até dezembro. No entanto, o intercâmbio de setores poderia ser incentivado por Soares, no mínimo como um teste. No duelo com o Sampaio Corrêa, Pittoni não entrou na área nenhuma vez. Souza e Tiago Real também não o fazem com frequência. É preciso entender que isso também é trabalho dos meias. Pittoni soma um gol na temporada; Tiago, três; Souza, seis, mas quatro deles de pênalti. Considero pouco.

