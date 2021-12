Sem medo da área

Proponho o seguinte teste para você que tenta compreender o futebol para além do lugar-comum. Fique de olho durante uma partida inteira naquele meia que você gosta, que considera um grande maestro decisivo para a equipe. Na hora que ele soltar um lançamento bonito, segure o queixo para não babar e repare se o cara vai ficar ali paradão ou se continuará o movimento para também servir de opção de passe.

Caso ele dê sequência ao deslocamento, mesmo sem a bola, e esta partida for alguma do Campeonato Brasileiro, certamente o meia que você gosta é Hernanes, do São Paulo. Não sou dos que cobram a convocação do pernambucano à Seleção Brasileira. Nunca se deve desprezar as razões que fazem um jogador perder mercado no futebol europeu. Certamente, Hernanes não apresenta mais a dinâmica e intensidade necessárias para atuar num nível internacional, mas no Brasil se destaca com sobras.

Não é pelo seu fino toque ambidestro de qualidade . Embora muitos acreditem nisso, não é de capacidade técnica que o futebol brasileiro mais sente falta, mas de inteligência e leitura de jogo. Nisso, Hernanes é inigualável por aqui. Num jogo atual de idas e vindas em bloco para ocupar espaços tanto na defesa quanto no ataque, um time que mira ter incisividade ofensiva precisa ir à frente com várias peças. Não basta jogar apenas com a bola, é necessário que o deslocamento de um meia ofensivo aponte também para o gol mesmo quando um colega está com a posse da redonda.

Parece simples, mas poucos executam isso com regularidade. Torcedores de Bahia e Vitória podem conferir esse fato nos seus times. Já a capacidade de Hernanes de fazer a diferença desta maneira se mostra clara nos lances que originaram seus gols neste Brasileirão. Apesar de contar com bom potencial em chutes de fora da área, o meia anotou todos os seus quatro tentos de bola rolando em jogadas nas quais adentrou a área para completar cruzamentos dos companheiros. De longe, fez apenas gols em duas cobranças de falta. Os três restantes foram de pênalti.

No lugar do centroavante

No último sábado, na vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-GO, o armador foi às redes num tipo de lance que considero o mais interessante possível para um atleta da sua posição, que poderia muito bem ter o velho vício de só participar das jogadas construídas por ele mesmo. A trama se desenvolve com outros atletas do meio-campo, Marcos Guilherme e Petros, e chega até o centroavante Lucas Pratto, deslocado pelo lado direito da área numa movimentação que repete várias vezes nas partidas. Quando o chamado ‘homem-gol’ deixa o local mais propício para balançar a rede, é necessário que outros ocupem o espaço. É exatamento o que faz Hernanes. Ele, sem tocar ou pedir a bola, percorre a distância da linha de meio-campo até a pequena área para, com um só golpe de cabeça, completar o cruzamento.

O lance está destacado com o número 4 no infográfico. Os três demais ilustram seu comportamento nos outros gols que fez de forma parecida na competição. No triunfo por 2 a 0 sobre o Flamengo (3), sua participação é praticamente igual àquela do tento já citado. Sai o chutão do goleiro, Éder Militão desvia de cabeça e a bola fica com Cueva pela direita. Enquanto isso, Hernanes se desloca para a marca do pênalti. Sabe que é grande a chance de marcar se a jogada chegar a ele. É o que acontece, mais uma vez de cabeça.

A trama número 2, no Palmeiras 4x2 São Paulo, é um pouco diferente, pois, numa sobra de escanteio cobrado, o meia já se encontra dentro da área a esperar um cruzamento. Este vem de Buffarini e chega ao seu peito. Neste caso, ele domina e estufa a rede de pé direito. Diriam que foi um gol de centroavante. Eu digo: um gol de um jogador de característica ofensiva.

Para terminar, um lance que começou e terminou com Hernanes no Botafogo 3x4 São Paulo. Ele avança pela intermediária de ataque, abre a jogada para Bruno e, ao invés de aguardar por futuros acontecimentos na esperança de uma sobra, avança para receber o passe de volta. São três tentativas de finalização, com a bola passando também pelo pé de Cueva, até o gol consumado em chute de canhota.

Vale a pena dar uma olhada no mapa de calor do pernambucano, que mostra a abrangência de suas participações nos jogos. Ele aparece, literalmente, por todos os setores do campo. Dá para ver no site Footstats, na versão gratuita mesmo. Confira e compare com outros atletas de mesma função. Impressiona.

