Tem gente que passa a vida querendo que um Fusca fale ou um elefante voe. Precisamos saber o que esperar dela, e principalmente das pessoas. É o melhor caminho para evitar frustrações e/ou injustiças.

E para projetar objetivos e estratégias. No Bahia e no Vitória, foi criada uma expectativa exagerada sobre o que poderiam fazer seus centroavantes diante do grande investimento dispensado para contratá-los. A verdade é que o inflacionado mercado do futebol tem acirrado esse dilema: remuneração x exigência.

Durante boa parte da temporada, Hernane e Kieza tiveram de conviver com críticas pesadas por conta de suas limitações de desempenho. Elas já eram conhecidas antes de as contratações terem sido feitas, mas, pela da importância que se criou acerca deles, acabou sendo criada essa distorção entre as ilusões e o que de fato se poderia esperar.

Hernane é um ‘trapalhão’ de rara inteligência. Seu corpo desengonçado e seus movimentos descoordenados não o impediram de se tornar um bom jogador, que supera a falta de apuro técnico com a consciência sobre o momento certo para tomar decisões nos jogos. E o curioso é que tamanha sobriedade o faz ter lampejos de classe, como nos tentos que marca com toques por cima do goleiro ou em chutes de primeira. No futebol, o lance que parece mais complicado às vezes é o mais simples de realizar – se é que me entendem.

Já Kieza é um ‘semibrucutu’ em constante luta incansável. Não que ele seja um pé-duro, mas tem dificuldade em escolher as jogadas apropriadas para as situações que aparecem nas partidas. Por isso erra muito. Em contrapartida, insiste, briga. E isso faz com que acabe sendo produtivo.

Os dois vivem, hoje, fase de grande questionamento. No entanto, em partidas decisivas neste final de semana, deram exemplos perfeitos do que se pode – e deve – esperar deles. Hernane conseguiu se mostrar mais ativo do que nos últimos tempos, o que aumentou seu número de espertas contribuições. No primeiro gol, está atento ao rebote do chute de Luiz Antônio. Caso o juiz não tivesse confirmado que a bola ultrapassou a linha, ele já havia aparecido para conferir.

No segundo tento, seu gesto técnico é perfeito. A cobrança de escanteio manda a bola um pouco atrás de onde Hernane está posicionado, mas ele recua e consegue cabecear no canto oposto. Inapelável. No terceiro, ilustrado acima no lado direito do infográfico, ele participa em dois momentos sem precisar tocar na bola. O corta-luz para Mário no passe que vem de Allano é providencial e sua entrada na pequena área abre o exato espaço para que o cruzamento rasteiro do garoto encontre Renato Cajá. E aí vem a bomba decisiva para o 3 a 2 sobre o Bragantino.

No 4 a 0 do Vitória para cima do Figueirense, Kieza findou um jejum de um mês e meio e sete partidas sem balançar a rede com um tento bem ao seu estilo – à esquerda no infográfico. Foi um gol ‘coletivo’, mas com mérito majoritariamente dele.

Após chutão do goleiro Fernando Miguel, K-9 vence disputa pelo alto e a bola fica com Zé Love, que faz o passe entre ele e Marinho. Kieza prefere continuar na corrida e o colega, que vinha em movimento de recuo, apenas faz o domínio e aproveita a projeção do atacante com um passe preciso. A finalização foi a parte mais fácil.

Com Kieza em campo, os companheiros sempre terão opção de passe. Agora, é preciso paciência para a possibilidade de falha técnica. No caso de Hernane, deve-se observar os mínimos detalhes de suas úteis contribuições. E o principal: controlar as expectativas.

