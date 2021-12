Ronda paraguaia

Vão dizer que é fácil falar agora. Vão chamar de modinha. No mínimo, de espírito de porco. Mas a verdade é esta: desde que me entendo, jamais torci para a Seleção Brasileira. Mais do que isso, sempre me coloquei contra ela.

Aos nove anos, em 94, chorei a derrota da Itália nos pênaltis. Aos 17, em 2002, me revoltei com o penta naquela que considero a pior Copa de todos os tempos. Quatro anos antes, festejei a goleada da França, mas tive de aguentar a mistura de farinha, ovos e pipoca que 'empanou' minha cabeça.

No ano passado, ri. Nesse caso, não tinha como reagir de outra forma. Aquilo foi uma versão muito distorcida da realidade. Deu até barato.

Bem diferente da sensação incômoda que tive neste sábado, ao assistir a Brasil x Paraguai. Tanto que nem consegui torcer contra. O vexame do 7 a 1 foi pouco diante do que aconteceu no jogo. Mesmo sem repetir o que fez no duelo com a Venezuela - quando colocou quatro zagueiros em campo -, o técnico Dunga exibiu sua falta de compreensão sobre as particularidades que diferenciam cada partida de futebol.

Como se estivesse enfrentando novamente a equipe germânica - e não a lanterna da última edição das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo -, o 'professor' posicionou seu time da maneira que julga ideal: comportadinha, quase toda atrás da linha do meio-campo, atraindo o rival à sua área para investir nos contra-ataques.

Já o Paraguai, mesmo sendo uma equipe limitadíssima, ousou ao colocar quase sempre ao menos cinco jogadores para marcar no campo de ataque. Quando os pupilos relaxavam um pouco, o técnico Ramón Díaz gritava "Arriba!" e eles logo se animavam de novo.

Não tenho a intenção aqui de louvar o estilo de jogo paraguaio. Afinal, apesar da positiva pressão sem a bola, a equipe maltrata a redonda quando a tem nos pés. Resume suas ações às conexões longas e cruzamentos à área.

O que quero mesmo é ressaltar o lamentável fato de o Brasil ter se deixado dominar por um time que usa de artimanha tão antiga para surpreender seus adversários.

Dunga pode até argumentar, pontuando que sua Seleção manteve 58% de posse de bola no jogo. Mas não sei se conseguirá rebater outros números, como o de finalizações (11 a 6 pró Paraguai).

Festa na área

O Brasil - que deu 484 passes na partida, contra 321 do rival - deu ênfase ao seu estilo burocrático (paciente, para quem quiser usar de eufemismo). A bola passava de pé em pé no meio-campo, chegava aos zagueiros e geralmente era despachada com destino incerto.

Por conta disso, a Seleção rondou muito menos a área inimiga do que o Paraguai. Foram 51 investidas mais ousadas da Albirroja contra 32 da Amarelinha. Os paraguaios esbarraram na defesa adversária em 26 dessas oportunidades; em outras 11, conseguiu finalizar; nas 14 restantes, parou nos próprios erros. Já os brasileiros, além das seis conclusões a gol, tiveram a bola roubada 21 vezes e a desperdiçaram nas cinco restantes.

No infográfico está ilustrada uma disparidade ainda maior. Os círculos vermelhos representam a quantidade de vezes que os Guaranis tocaram na bola dentro da área verde-amarela: 29. Os círculos amarelos dizem respeito ao oposto. Os brasileiros só tiveram contato com a redonda em seis oportunidades na cozinha paraguaia. Em uma delas, marcou; nas outras cinco, nada produziu. Já o rival executou na área seis de suas 11 finalizações.

Talvez esta seja a melhor explicação para o que ocorreu no pênalti cometido por Thiago Silva. De tanto rondar a cozinha brasileira, a bola acabou encontrando sua 'mão boba'. Presidente da CBF, Marco Polo Del Nero prefere ignorar o contexto e culpar o zagueiro: "Perdemos por um erro de um atleta".

