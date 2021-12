Reza, viagem e futebol

Há quem veja a reza como única alternativa, mesmo em detrimento da atenção ao jogo em si em seu momento mais crucial de acordo com todas as regras previstas. Há quem ache decisiva a presença de um brucutu que bata à mesa e inspire temor no lugar de alguém que se distancie para um aprendizado supostamente importante. Em contraponto, há certa falta de bom senso do viajante/intercambista num momento de ira de quem espera o resguardo dos responsáveis por um revés.

Em tempo, o atacante rubro-negro Kieza passou vexame com a patética cena da oração de joelhos no momento em que Cárdenas cobrou o pênalti – se estivesse atento ao lance, como os defensores do Cruzeiro, poderia ter pego o rebote. E o presidente Marcelo Sant’Ana faria melhor se tivesse ao menos evitado a exposição pública durante o tal do intercâmbio na Inglaterra.

Mas não. Pouca coisa (ou nada) mudaria se ambos tivessem feito diferente nesses casos. O sofrimento da dupla Ba-Vi – pela primeira vez na temporada juntos por duas rodadas seguidas, virtualmente, na Segunda Divisão – tem razões bem mais profundas.

Esta coluna fala de futebol. Então, atenho-me a ele. Da amadora diretoria do Vitória não deveria mesmo se esperar muito. Não há linearidade de trabalho. Do ofensivista Vágner Mancini, passa-se radicalmente ao rígido e prágmatico Argel Fucks. E que venha o milagre! No Bahia, manda lembrança a coerência depois de um admirável discurso inicial. A intenção era apostar num estilo de proposição de jogo, o que foi afirmado com a escolha de Sérgio Soares e desmentido na sequência com as chegadas de Doriva e Guto Ferreira.

As consequências se veem no campo. Tanto o Rubro-Negro quanto o Tricolor são times sem nenhuma incisividade – a exceção é Marinho, ausente na atual série de quatro derrotas do Leão. No futebol mundial, a transformação do 4-2-3-1, dominante até a Copa de 2010, para o 4-1-4-1 tem efeito prático. Jogar com dois homens mais recuados no meio-campo segrega o setor, como se só essa dupla fosse a responsável pelo início das jogadas e os três mais avançados, pela parte final da construção. No 4-1-4-1, quatro meias têm função e responsabilidades similares, o que aumenta as variações de jogo e a possibilidade de mais atletas participarem ativamente dos momentos ofensivos e defensivos da equipe.

Bahia e Vitória atuam invariavelmente com dois volantes que chegam raríssimas vezes à área do adversário. Na linha de frente, diante do apoio pouco efetivo dos jogadores que vêm de trás, há escassez de produção. O Esquadrão apoia-se na iniciativa dos laterais para não se anular. O Leão tem Marinho para fugir do óbvio.

Rodriguinho dá o exemplo

Quem prestou atenção no mais belo gol da rodada do Brasileiro? O corintiano Rodriguinho, meia com capacidade técnica semelhante à do rubro-negro Marcelo ou do tricolor Juninho, domina a bola a bola na intermediária defensiva, suporta a pressão de três marcadores, tabela com Giovanni Augusto, lança Romero e aparece quase na pequena área do Flamengo para concluir após corta-luz de Guilherme (veja o lance ilustrado no infográfico).

Em 13 segundos, Rodriguinho percorre 50 metros e dá oito toques na bola, com dois passes precisos e um chute no alvo. Marcelo e Juninho não têm potencial para fazer o mesmo? Julgo que sim. São jogadores com força física, velocidade e técnica suficientes para isso. Falta, porém, a orientação devida. Que Kieza reze e Marcelo viaje, desde que se faça futebol com só um pouquinho mais de ousadia e intensidade por aqui.

